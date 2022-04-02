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«До сих пор это вспоминает»: Стриженова рассказала о жестоком розыгрыше свекрови

На своем официальном канале в Telegram Екатерина Стриженова вспомнила о том, как разыграла собственную свекровь. Шутка выдалась неудачной и послужила причиной конфликта между родственниками.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Екатерина Стриженова актриса, тележурналист, телеведущая

Фото: Анатолий Ломахов/Global Look Press

Актриса с юных лет любит разыгрывать близких. Как- то в детстве она позвонила из автомата и сообщила, что на «птичьем рынке» ей подарили собаку.

Мать хоть и была недовольна, но купила все необходимое для выдуманного питомца. Когда шутница вернулась домой обман раскрылся. «Все ужасно расстроились, что я без собаки, с которой уже мысленно смирились!», – вспоминает телеведущая.

Куда более жестокую шутку Екатерина Стриженова сыграла со своей свекровью. Певица призналась, что свекровь до сих пор не может простить ей этот розыгрыш. «Однажды первого апреля я отправила свекровь на репетицию в ее выходной. Сказала, что звонили и ее вызывают на срочный ввод в спектакль… Ну она, бедная, с дачи три часа ехала в ночи в театр. Она мне до сих пор это вспоминает», – рассказала Стриженова.

Впрочем, сейчас, по признанию Екатерины Стриженовой, у нее нет никакого желания шутить и устраивать розыгрыши. Она убеждена, что в мире и так слишком много обмана.

Фото и видео: соцсети, Global Look Press

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