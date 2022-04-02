«До сих пор это вспоминает»: Стриженова рассказала о жестоком розыгрыше свекрови

Куда более жестокую шутку Екатерина Стриженова сыграла со своей свекровью. Певица призналась, что свекровь до сих пор не может простить ей этот розыгрыш. «Однажды первого апреля я отправила свекровь на репетицию в ее выходной. Сказала, что звонили и ее вызывают на срочный ввод в спектакль… Ну она, бедная, с дачи три часа ехала в ночи в театр. Она мне до сих пор это вспоминает», – рассказала Стриженова.

Впрочем, сейчас, по признанию Екатерины Стриженовой, у нее нет никакого желания шутить и устраивать розыгрыши. Она убеждена, что в мире и так слишком много обмана.

Фото и видео: соцсети, Global Look Press