«До сих пор это вспоминает»: Стриженова рассказала о жестоком розыгрыше свекрови
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Анатолий Ломахов/Global Look Press
Актриса с юных лет любит разыгрывать близких. Как- то в детстве она позвонила из автомата и сообщила, что на «птичьем рынке» ей подарили собаку.
Мать хоть и была недовольна, но купила все необходимое для выдуманного питомца. Когда шутница вернулась домой обман раскрылся. «Все ужасно расстроились, что я без собаки, с которой уже мысленно смирились!», – вспоминает телеведущая.
Куда более жестокую шутку Екатерина Стриженова сыграла со своей свекровью. Певица призналась, что свекровь до сих пор не может простить ей этот розыгрыш. «Однажды первого апреля я отправила свекровь на репетицию в ее выходной. Сказала, что звонили и ее вызывают на срочный ввод в спектакль… Ну она, бедная, с дачи три часа ехала в ночи в театр. Она мне до сих пор это вспоминает», – рассказала Стриженова.
Впрочем, сейчас, по признанию Екатерины Стриженовой, у нее нет никакого желания шутить и устраивать розыгрыши. Она убеждена, что в мире и так слишком много обмана.
Фото и видео: соцсети, Global Look Press