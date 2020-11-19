«До мурашек»: Рита Дакота трогательно поздравила любимого с днем рождения

Рита Дакота отмечает день рождения своего возлюбленного, режиссера Федора Белогая. Певица посвятила любимому трогательное видео, которым поделилась со своими подписчиками.

«С Днем рождения, мой лучший мужчина!

Спасибо тебе за то, каким сложным и невероятным был твой путь ко мне и как достойно и нравственно ты проходил все эти испытания. Спасибо твоей чудесной мамочке за то, как воспитала тебя, я каждый день посылаю ей лучи любви и благодарности. Спасибо за то, как смело и отчаянно ты рискнул всем и просто поменял всю свою жизнь ради нашей с тобой маленькой семьи. Ты самый смелый человек из всех, кого я знаю.

Ты мой главный вдохновитель, мой главный учитель и мой самый лучший друг. Просто будь счастлив, а я буду гордо идти с тобой за руку эту удивительную жизнь, чтобы вместе творить и вытворять», — с нежностью пишет Рита.