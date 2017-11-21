«До и после»: Юлия Снигирь сделала селфи после похода к косметологу
Актрисы театра и кино вынуждены тщательнее, чем другие женщины, ухаживать за своей кожей: частое нанесение грима вредит ей. Юлия Снигирь — не исключение. Сегодня она опубликовала селфи, на котором запечатлела себя после похода к косметологу.
«До и после. Взять и провести вечер в клинике #имеюправо #длясебялюбимой», — написала Юлия Снигирь в своем блоге.
«Самый красивый снигирь этой зимой», «Невероятной красоты!!!», «Образ Малефисенты от А.Джоли!!», «Необычайно красива)))) картины с нее писать!», «Юля, таких как ты нет», «Очень красивая!!!! Необыкновенной красоты девушка», — восхищены подписчики.
«Отогрели», — шутят они, имея в виду фотографию, которую актриса опубликовала несколькими часами ранее.
Публикация от Yulia Snigir (@yuliasnigir)
Юлия признавалась, что не может тратить много времени на походы к специалистам, поэтому чаще всего посещает одних и тех же мастеров. «Да, иногда жалко тратить на это время или денег, но правило есть правило. Главное — найти специалистов, которым ты доверяешь, а дальше они сами тебе все расскажут. У меня они есть, мне повезло. Они приводят в порядок мои кожу и волосы после съемок», — говорила она.
Фото: globallookpress, instagram