34-летняя Юлия Снигирь показала фото без макияжа.

Актрисы театра и кино вынуждены тщательнее, чем другие женщины, ухаживать за своей кожей: частое нанесение грима вредит ей. Юлия Снигирь — не исключение. Сегодня она опубликовала селфи, на котором запечатлела себя после похода к косметологу.

«До и после. Взять и провести вечер в клинике #имеюправо #длясебялюбимой», — написала Юлия Снигирь в своем блоге.