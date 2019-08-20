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«До чего же сладкий мальчик»: в Сети обсуждают новое фото Максима Виторгана с маленьким сыном Платоном

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим и Платон Виторганы

Фото: Instagram
Актер много времени проводит со всеми своими детьми.

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон, которому осенью исполнится три года, половину времени проводит с мамой, половину – с папой. Родители берут его с собой почти во все поездки.

Максим играет с маленьким сыном

На днях Максим показал семейное фото со счастливыми детьми во время отдыха на Кипре. Он так прокомментировал его: «Похоже, все идет к тому, что в старости обопьюсь...», намекая на то, что в старости отцу есть кому подать стакан воды.

Сегодня Виторган поделился с подписчиками еще одним милым снимком, на этот раз только с Платоном. В кадре мальчик прижимается к отцовской груди. Фотография вызвала бурю эмоций у подписчиков Максима.

«Безмятежность», «До чего же сладкий мальчик», «Безусловная любовь», «Дай бог каждому такое чудо», «Божечки.... На это можно смотреть вечно...», - написали Максиму Виторгану в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

Напомним, Максим Виторган и Ксения Собчак развелись весной 2019 года, через несколько месяцев после фактического расставания. Сейчас Ксения собирается замуж за режиссера Константина Богомолова, а Максим встречается с актрисой Нино Нинидзе.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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