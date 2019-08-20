«До чего же сладкий мальчик»: в Сети обсуждают новое фото Максима Виторгана с маленьким сыном Платоном

На днях Максим показал семейное фото со счастливыми детьми во время отдыха на Кипре. Он так прокомментировал его: «Похоже, все идет к тому, что в старости обопьюсь...», намекая на то, что в старости отцу есть кому подать стакан воды.

Сегодня Виторган поделился с подписчиками еще одним милым снимком, на этот раз только с Платоном. В кадре мальчик прижимается к отцовской груди. Фотография вызвала бурю эмоций у подписчиков Максима.