«До чего же сладкий мальчик»: в Сети обсуждают новое фото Максима Виторгана с маленьким сыном Платоном

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон, которому осенью исполнится три года, половину времени проводит с мамой, половину – с папой. Родители берут его с собой почти во все поездки.
На днях Максим показал семейное фото со счастливыми детьми во время отдыха на Кипре. Он так прокомментировал его: «Похоже, все идет к тому, что в старости обопьюсь...», намекая на то, что в старости отцу есть кому подать стакан воды.
Сегодня Виторган поделился с подписчиками еще одним милым снимком, на этот раз только с Платоном. В кадре мальчик прижимается к отцовской груди. Фотография вызвала бурю эмоций у подписчиков Максима.
«Безмятежность», «До чего же сладкий мальчик», «Безусловная любовь», «Дай бог каждому такое чудо», «Божечки.... На это можно смотреть вечно...», - написали Максиму Виторгану в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Напомним, Максим Виторган и Ксения Собчак развелись весной 2019 года, через несколько месяцев после фактического расставания. Сейчас Ксения собирается замуж за режиссера Константина Богомолова, а Максим встречается с актрисой Нино Нинидзе.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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