Регина Тодоренко зажигательно станцевала самбу вместе с маленьким сыном — забавное видео

Двухлетний сын Регины Тодоренко и Влада Топалова часто мелькает в социальных сетях обоих родителей. Телеведущая даже посвятила ему собственный раздел в актуальных сторис, где делится с подписчиками достижениями малыша. Так, например, недавно маленький Майкл совершенствовал свой музыкальный навык при помощи игры на деревянной флейте.

На этом музыкальные пристрастия мальчика не закончились. Он решил попробовать себя еще в одном направлении и выбор его пал на танцы. В тот момент, когда его мама утром тренировалась в направлении самба под песню Шакиры, Майкл решил не терять времени зря и присоединился к репетиции. Малыш начал импровизировать, а после вспомнил и о недавно освоенном навыке игры на флейте. Поэтому параллельно начал аккомпанировать на воображаемом музыкальном инструменте — розовой игрушке, находящейся у него в руках.

После фееричного выступления мальчик удалился по своим делам, оставив маму наедине со своим занятием.