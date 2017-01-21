Ведущему грозит арест из-за того, что он препятствует встречам сына с родителями Фриске

В конце мая родители Жанны Фриске наконец-то смогли увидеться с четырехлетним внуком Платоном спустя два года разлуки. Встреча проходила в присутствии судебного пристава-исполнителя, психолога и Дмитрия Шепелева. Несмотря на то, что подобные свидания по решению суда должны проходить раз в месяц, сам Шепелев это условие не выполняет. Причиной подобного поведения, по словам Дмитрия, является то, что после встречи с бабушкой и дедушкой Платон перенервничал, из-за чего у него поднялась температура.

Сейчас ведущий вместе с сыном находятся на отдыхе в Греции. Как заявил адвокат семь Фриске, отсутствие мальчика в Москве не является уважительной причиной для отказа от встречи, поэтому отец певицы намерен увидеть внука даже на другом конце света: «Дедушка, Владимир Фриске, готов поехать на свидание с малышом хоть на край света. То, что ребенка нет в Москве, не является уважительной причиной для отказа от встречи. Будет решаться вопрос о поездке Владимира Фриске к Платону по месту его отдыха.», — заявил адвокат семьи Фриске.

Из-за того, что Шепелев уклоняется от исполнения решения суда, ему уже вынесли два штрафа по пять тысяч рублей. По словам адвоката, если Дмитрий и дальше будет прятать сына от родителей Жанны, ему будет грозить арест и даже лишение родительских прав.

«Есть в Кодексе об административных правонарушениях статья «Неисполнение родителями несовершеннолетних детей обязанностей по их содержанию и воспитанию». По ней «повторное совершение административного правонарушения влечет наложение штрафа или арест на срок до пяти суток». И если Шепелеву штрафы платить не в напряг, то через суд можно потребовать ареста — возможно, это изменит ситуацию. А еще эта статья дает основание поставить вопрос об ограничении или лишении родительских прав за то, что систематически нарушаются права ребенка», - рассказал адвокат Игорь Путилов для kp.ru.

Фото: instagram.com, globallookpress.com