Дмитрия Шепелева раскритиковали за «женскую» прическу сына

«Сделайте ребенку нормальную стрижку», «Зачем вы делаете хвостик мальчику ?????? Подстригите его как пацана.... нормально», «Только из мальчика не надо делать девочку, хвостики — это ни к чему», «Что за девочка рядом? Некрасиво», «Честно думала девочка рядом. Извините, Дима...», «Пусть хотя бы в детстве на мальчика, а не на девочку будет похож!», «Вы же себе такие волосы сами не отрастили, а мальчику в жаркую погоду с такими волосами сложно», — написали подписчики.