Дмитрий Шепелев начал активно сотрудничать с Первым каналом еще в 2008 году, и с самого начала зарекомендовал себя как отличный ведущий. Но после нескольких крупных проектов Дмитрий перестал появляться в телевизионных эфирах.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Май 23 2015 в 8:02 PDT

Сегодня же стало известно, что Шепелев возвращается на Первый канал в качестве ведущего новой передачи, создателями которой выступили продюсеры шоу «Прямой эфир». Как сообщают СМИ, программа будет психологическая, где люди разбираясь в своих отношениях, подвергнутся проверке на детекторе лжи. Сам шоумен свое участие в передаче пока не прокомментировал.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Ноя 20 2016 в 6:49 PST

Напомним, что несколько месяцев назад появилась информация, что Шепелев заменит Бориса Корчевникова в шоу «Прямой эфир». Несмотря на то, что это было и остается лишь домыслами, сам Дмитрий в своем блоге писал, что он лучший кандидат на эту роль.

Фото: instagram.com