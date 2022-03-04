Дмитрий Тарасов вышел на прогулку с сыном, которого усадил в коляску за 150 тысяч рублей
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @tarasov23
34-летний футболист Дмитрий Тарасов уже 4 года состоит в браке с 27-летней моделью Анастасией Костенко. За это время счастливые супруги стали трижды родителями. Несмотря на слухи, пара трепетно относится друг к другу и строит крепкие отношения. В конце октября прошлого года Анастасия и Дмитрий в третий раз стали родителями долгожданного мальчика. Родители души не чают в новорожденном и всячески его оберегают. Многодетный отец довольно часто делится с поклонниками кадрами своих детей и жены.
На этот раз спортсмен выложил в свой аккаунт видео, на котором показал, как проводит время с 4-месячным сыном Алексеем на прогулке. Экс-футболист предстал в сером спортивном худи с капюшоном и утепленной черной куртке. Младенец, укутанный в детский кокон и одетый в шапку с ушками, лежал в темно-серой коляске. Дмитрий шутливо сказал, что хотел бы оказаться на месте сына: «Лежит спокойно, вообще ни о чем не думает. Никаких проблем. Красавец!» К слову, малыш лежал в коляске от бренда Hartan с дизайном Mercedes-Benz за 150 тысяч рублей. По словам Анастасии Костенко, супруги довольно быстро приняли решение отдать предпочтение именно этой модели и совсем не переживали о высокой стоимости.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru