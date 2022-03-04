Дмитрий Тарасов вышел на прогулку с сыном, которого усадил в коляску за 150 тысяч рублей

На этот раз спортсмен выложил в свой аккаунт видео, на котором показал, как проводит время с 4-месячным сыном Алексеем на прогулке. Экс-футболист предстал в сером спортивном худи с капюшоном и утепленной черной куртке. Младенец, укутанный в детский кокон и одетый в шапку с ушками, лежал в темно-серой коляске. Дмитрий шутливо сказал, что хотел бы оказаться на месте сына: «Лежит спокойно, вообще ни о чем не думает. Никаких проблем. Красавец!» К слову, малыш лежал в коляске от бренда Hartan с дизайном Mercedes-Benz за 150 тысяч рублей. По словам Анастасии Костенко, супруги довольно быстро приняли решение отдать предпочтение именно этой модели и совсем не переживали о высокой стоимости.