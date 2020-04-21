Дмитрий Тарасов устроил для 2-летней дочери опасный аттракцион во время самоизоляции

Дмитрий Тарасов находится в режиме самоизоляции с семьей в своем шикарном доме. Спортсмен рассказывает подписчикам, как проходят их дни с маленькими дочками 2-летней Миланой и малышкой Евой.

В сториз футболист разместил видео, в котором показал, какой опасный аттракцион устроил для Миланы. Нарушив режим самоизоляции, Дмитрий выехал с дочкой на велосипедную прогулку, при этом девочка сидела на велосипеде отца без защитного шлема.