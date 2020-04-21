Дмитрий Тарасов устроил для 2-летней дочери опасный аттракцион во время самоизоляции
Фото: Instagram
Дмитрий Тарасов находится в режиме самоизоляции с семьей в своем шикарном доме. Спортсмен рассказывает подписчикам, как проходят их дни с маленькими дочками 2-летней Миланой и малышкой Евой.
В сториз футболист разместил видео, в котором показал, какой опасный аттракцион устроил для Миланы. Нарушив режим самоизоляции, Дмитрий выехал с дочкой на велосипедную прогулку, при этом девочка сидела на велосипеде отца без защитного шлема.
Ездил ли Дмитрий Тарасов в ближайший магазин или аптеку, как то разрешают правила самоизоляции, из ролика непонятно. Впрочем, Милане поездка понравилась.
Напомним, что в начале февраля Анастасия Тарасова родила вторую дочь Еву. Необычное имя девочки звездные родители рассекретили лишь месяц спустя после ее появления на свет. У футболиста есть старшая дочь Ангелина от первого брака (Анастасия — его третья жена, — прим. ред.).
Фото и видео: Instagram
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