«С тобой я обрел счастье»: Дмитрий Тарасов романтично поздравил жену с днем рождения

Дмитрий Тарасов считает, что если уж и любить кого-то, то так, чтобы об этом знал весь мир. Как минимум, то, что у его жены Анастасии Костенко день рождения, знает каждый подписчик его аккаунта в Instagram.
С тех пор, как футболист женился на своей возлюбленной, в его микроблоге часто мелькают совместные фотографии с ней и их маленькой дочерью, к которым он не скупится на длинные подписи: просто размышления на разные темы или рассказ о каком-либо событии в жизни.
«Нежная , милая, добрая , заботливая , теплая, улыбающаяся , скромная, дорогая, самая светлая и самая любимая моя вселенная! Кто я без тебя? С тобой я обрел счастье! С тобой я исполнил все свои мечты и буду исполнять твои! Мы дальше будем строить свою жизнь , строить новые планы , воплощать их вместе! Я обещаю ! С тобой я хочу засыпать и просыпаться каждый день, каждую неделю. Все свою жизнь. Я благодарен тебе за все! Я постараюсь сделать так, чтобы ты была самой счастливой женщиной. Я люблю тебя! С твоим юбилеем , с твоим днем. С Днем рождения тебя! твой муж», - разоткровенничался в поздравлении Дмитрий Тарасов. (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.)
Поклонники милой пары незамедлительно отреагировали на полной нежности публикацию. Несмотря на то, что трогательные слова о своей любимой семье Тарасов пишет часто, пройти мимо поздравления подписчики все равно не смогли.
«Красивую Вашу супругу С Днём Рождения!!! Пусть ее окружают только добрые Люди!!!», «Как красиво! Счастья вам», «Ребят вы классные, счастья и здоровья вам! Побольше красивых и здоровых деток, как ваша малышка!» — комментировали поклонники.
Однако не обошлось и без негатива в такой светлый день. Многие подписчики с недоверием отнеслись к милым речам Тарасова, припоминая ему бывших жен и проблемы в личной жизни до Насти.
«Мне вообще кажется, Настя сама себе пишет…», «Одно и то же всем. Хорошо бы, если бы это была бы последняя жена», «Надо заскринить эти слова, посмотрим, что следующей женщине своей будет петь...» — писали недовольные поклонники.
К слову о бывших женах: телеведущая Ольга Бузова, которая после расставания с Дмитрием Тарасовым активно делилась своими переживаниями с подписчиками, никак на теплые слова бывшего возлюбленного своей жене, вопреки ожиданиям поклонников, не отреагировала.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram
Видео: Instagram