«С тобой я обрел счастье»: Дмитрий Тарасов романтично поздравил жену с днем рождения

Дмитрий Тарасов считает, что если уж и любить кого-то, то так, чтобы об этом знал весь мир. Как минимум, то, что у его жены Анастасии Костенко день рождения, знает каждый подписчик его аккаунта в Instagram.

С тех пор, как футболист женился на своей возлюбленной, в его микроблоге часто мелькают совместные фотографии с ней и их маленькой дочерью, к которым он не скупится на длинные подписи: просто размышления на разные темы или рассказ о каком-либо событии в жизни.

«Нежная , милая, добрая , заботливая , теплая, улыбающаяся , скромная, дорогая, самая светлая и самая любимая моя вселенная! Кто я без тебя? С тобой я обрел счастье! С тобой я исполнил все свои мечты и буду исполнять твои! Мы дальше будем строить свою жизнь , строить новые планы , воплощать их вместе! Я обещаю ! С тобой я хочу засыпать и просыпаться каждый день, каждую неделю. Все свою жизнь. Я благодарен тебе за все! Я постараюсь сделать так, чтобы ты была самой счастливой женщиной. Я люблю тебя! С твоим юбилеем , с твоим днем. С Днем рождения тебя! твой муж», - разоткровенничался в поздравлении Дмитрий Тарасов. (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.)