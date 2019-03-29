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«С тобой я обрел счастье»: Дмитрий Тарасов романтично поздравил жену с днем рождения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Тарасов и Ксения Собчак

Фото: Instagram
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Футболист опубликовал трогательный пост в Instagram.

Дмитрий Тарасов считает, что если уж и любить кого-то, то так, чтобы об этом знал весь мир. Как минимум, то, что у его жены Анастасии Костенко день рождения, знает каждый подписчик его аккаунта в Instagram.

С тех пор, как футболист женился на своей возлюбленной, в его микроблоге часто мелькают совместные фотографии с ней и их маленькой дочерью, к которым он не скупится на длинные подписи: просто размышления на разные темы или рассказ о каком-либо событии в жизни.

«Нежная , милая, добрая , заботливая , теплая, улыбающаяся , скромная, дорогая, самая светлая и самая любимая моя вселенная! Кто я без тебя? С тобой я обрел счастье! С тобой я исполнил все свои мечты и буду исполнять твои! Мы дальше будем строить свою жизнь , строить новые планы , воплощать их вместе! Я обещаю ! С тобой я хочу засыпать и просыпаться каждый день, каждую неделю. Все свою жизнь. Я благодарен тебе за все! Я постараюсь сделать так, чтобы ты была самой счастливой женщиной. Я люблю тебя! С твоим юбилеем , с твоим днем. С Днем рождения тебя! твой муж», - разоткровенничался в поздравлении Дмитрий Тарасов. (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.)

Поклонники милой пары незамедлительно отреагировали на полной нежности публикацию. Несмотря на то, что трогательные слова о своей любимой семье Тарасов пишет часто, пройти мимо поздравления подписчики все равно не смогли.

«Красивую Вашу супругу С Днём Рождения!!! Пусть ее окружают только добрые Люди!!!», «Как красиво! Счастья вам», «Ребят вы классные, счастья и здоровья вам! Побольше красивых и здоровых деток, как ваша малышка!» — комментировали поклонники.

Однако не обошлось и без негатива в такой светлый день. Многие подписчики с недоверием отнеслись к милым речам Тарасова, припоминая ему бывших жен и проблемы в личной жизни до Насти.

«Мне вообще кажется, Настя сама себе пишет…», «Одно и то же всем. Хорошо бы, если бы это была бы последняя жена», «Надо заскринить эти слова, посмотрим, что следующей женщине своей будет петь...» — писали недовольные поклонники.

К слову о бывших женах: телеведущая Ольга Бузова, которая после расставания с Дмитрием Тарасовым активно делилась своими переживаниями с подписчиками, никак на теплые слова бывшего возлюбленного своей жене, вопреки ожиданиям поклонников, не отреагировала.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

Видео: Instagram

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