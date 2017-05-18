Дмитрий Тарасов продает дом, в котором планировала жить Ольга Бузова

Напомним, дом в поселке «Соловьиная роща» был куплен еще во времена брака Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой. Особняк был камнем преткновения в отношениях пары, ведь по документам он принадлежал матери спортсмена, вопреки желаниям поющей телеведущей.

Футболист Дмитрий Тарасов — один из главных ньюсмейкеров минувшей недели. Сначала СМИ сообщили, что спортсмен остался без работы — московский футбольный клуб «Локомотив» якобы не планировал продлевать с ним контракт. И по этой причине Тарасов выставил на продажу два автомобиля премиум-класса. Тем не менее, контракт футболиста продлен, а 10 июля Дмитрий во второй раз стал папой — его жена Анастасия родила дочь.