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Дмитрий Тарасов продает дом, в котором планировала жить Ольга Бузова

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Огромный особняк выставлен на продажу всего за 78 миллионов рублей.

Похоже, дела в семье Дмитрия и Анастасии Тарасовых идут не так гладко, как хотелось бы. СМИ сообщили, что футболист выставил на продажу четырехэтажный особняк в одном из элитных подмосковных поселков. Отмечается, что стоимость недвижимости — 78 миллионов рублей, а это практически в два раза меньше, чем Тарасов заплатил за нее несколько лет назад. «Дом под отделку. 850 квадратных метров. Торг уместен, но это уже предметный разговор. Скорее всего, хозяева или переезжают, или какие-то другие личные обстоятельства», — цитирует StarHit риэлторов, занимающихся продажей особняка.

Напомним, дом в поселке «Соловьиная роща» был куплен еще во времена брака Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой. Особняк был камнем преткновения в отношениях пары, ведь по документам он принадлежал матери спортсмена, вопреки желаниям поющей телеведущей.

Футболист Дмитрий Тарасов — один из главных ньюсмейкеров минувшей недели. Сначала СМИ сообщили, что спортсмен остался без работы — московский футбольный клуб «Локомотив» якобы не планировал продлевать с ним контракт. И по этой причине Тарасов выставил на продажу два автомобиля премиум-класса. Тем не менее, контракт футболиста продлен, а 10 июля Дмитрий во второй раз стал папой — его жена Анастасия родила дочь.

Фото: instagram

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