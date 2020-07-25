Дмитрий Тарасов признался в любви Анастасии Костенко: «Стал любить тебя еще больше»

«Сегодня узнал много чего интересного. Все обСУДили, едем дальше. Никаких сомнений, когда правда на твоей стороне. Спасибо компании Екатерины Гордон за оперативность во всем», - написал на своей странице футболист.

Чуть позже он разместил у себя в сторис видео, где они с женой отдыхают на веранде.

«Какие новости там у нас?» - спрашивает футболист у Анастасии. «Только положительные», - отвечает ему Костенко. Тарасов продолжает: «Хорошее есть что-нибудь?» «Конечно», - интригующе произносит Анастасия. «Загадочно сказала. Я почему-то стал любить тебя еще сильнее», - завершает свою речь трогательным признанием Дмитрий.

Тарасов судится со своей первой женой Оксаной Пономаренко из-за суммы алиментов, выплачиваемых на содержание их общей дочери Ангелины. Футболист хотел уменьшить размер выплаты, потому что считал, что деньги уходят не на дочь, а на бывшую жену. Та решила обратиться за помощью к известному адвокату Сергею Жорину. В итоге, вместо уменьшения, суд увеличил сумму алиментов. Футболист и его нынешняя жена Анастасия Костенко с таким решением не согласились. Супруга спортсмена обратилась к правозащитнице Екатерине Гордон, которая ранее состояла в отношениях с адвокатом противоположной стороны. Она намерена добиться пересмотра дела.