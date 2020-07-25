Дмитрий Тарасов признался в любви Анастасии Костенко: «Стал любить тебя еще больше»
Фото: Instagram/ @kostenko.94
У футболиста Дмитрия Костенко выдалась непростая неделя. Неизвестный обвинил спортсмена в пьяном дебоше, который тот, якобы, устроил на борту самолета. Футболист опроверг эти обвинения и призвал поклонников не верить ложным слухам. Сейчас спортсмен отдыхает вместе с женой и детьми в своем загородном доме, и, похоже, решил утрясти некоторые юридические вопросы.
В гости к семье спортсмена приехала их адвокат Екатерина Гордон, которая представляет в суде интересы Тарасова по делу о выплате алиментов его первой супруге Оксане Пономаренко. Супруги поспешили поделиться этой новостью у себя на личных страницах. Судя по всему, чета во всю готовится к предстоящему процессу.
«Сегодня узнал много чего интересного. Все обСУДили, едем дальше. Никаких сомнений, когда правда на твоей стороне. Спасибо компании Екатерины Гордон за оперативность во всем», - написал на своей странице футболист.
Чуть позже он разместил у себя в сторис видео, где они с женой отдыхают на веранде.
«Какие новости там у нас?» - спрашивает футболист у Анастасии. «Только положительные», - отвечает ему Костенко. Тарасов продолжает: «Хорошее есть что-нибудь?» «Конечно», - интригующе произносит Анастасия. «Загадочно сказала. Я почему-то стал любить тебя еще сильнее», - завершает свою речь трогательным признанием Дмитрий.
Тарасов судится со своей первой женой Оксаной Пономаренко из-за суммы алиментов, выплачиваемых на содержание их общей дочери Ангелины. Футболист хотел уменьшить размер выплаты, потому что считал, что деньги уходят не на дочь, а на бывшую жену. Та решила обратиться за помощью к известному адвокату Сергею Жорину. В итоге, вместо уменьшения, суд увеличил сумму алиментов. Футболист и его нынешняя жена Анастасия Костенко с таким решением не согласились. Супруга спортсмена обратилась к правозащитнице Екатерине Гордон, которая ранее состояла в отношениях с адвокатом противоположной стороны. Она намерена добиться пересмотра дела.
Фото и видео: Instagram/@kostenko.94, @tarasov23
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