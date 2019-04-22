Дмитрий Тарасов показал «неприбранное» фото с Анастасией Костенко

На фотографиях, которые звезды выкладывают в Сеть, они чаще всего стараются выглядеть идеально. Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко — не исключение. Несколько часов назад в блоге Дмитрия Тарасова появился снимок, который вряд ли проходил какую-либо обработку.
«Семья❤️», — написал он.
На фото растрепанная жена обнимает нежащегося на солнце футболиста. На его руках сидит дочь, а собака пытается убеждать из кадра. Тень фотографирующего семью человека тоже попала в кадр.
«Настя такая домашняя, семейная», «Молодец, Димастый! Теперь мы видим твою настоящую Джоли, без фотошопа», «Инстаграм - болезнь века», — комментируют фолловеры. Хейтеры критикуют молодую маму за непрокрашенные корни и залысины, поклонники защищают: дома даже звезды могут позволить себе расслабиться.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram