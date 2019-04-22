Дмитрий Тарасов показал «неприбранное» фото с Анастасией Костенко

На фото растрепанная жена обнимает нежащегося на солнце футболиста. На его руках сидит дочь, а собака пытается убеждать из кадра. Тень фотографирующего семью человека тоже попала в кадр.

«Настя такая домашняя, семейная», «Молодец, Димастый! Теперь мы видим твою настоящую Джоли, без фотошопа», «Инстаграм - болезнь века», — комментируют фолловеры. Хейтеры критикуют молодую маму за непрокрашенные корни и залысины, поклонники защищают: дома даже звезды могут позволить себе расслабиться.