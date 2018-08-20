Дмитрий Тарасов отметил крестины дочери на пресс-конференции Ольги Бузовой

Поклонники Ольги Бузовой немало были удивлены, узнав, что Дмитрий Тарасов с супругой и месячной дочкой приехал в ресторан, где на сегодня запланирована пресс-конференция Ольги Бузовой по случаю премьеры шоу «Замуж за Бузову». Папарацци, ожидающие скандально известную поющую телеведущую, запечатлели счастливого отца с белоснежной коляской и идущую следом за ним молодую маму. Кадры, опубликованные порталом Super.ru, быстро разлетелись по Сети.

Анастасия Тарасова, в свою очередь, рассказала в Instagram о важном событии — сегодня дочь футболиста и модели Милана обрела крестных родителей. Подписчики предположили, что торжественный обед в честь крещения малышки пара решила провести именно в ресторане «Чайка».