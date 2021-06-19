Бывший муж Ольги Бузовой высмеял ее истерику в конфликте с Губерниевым
Дмитрий не решился вмешиваться в конфликт и принимать чью-либо из сторон, но тактично высказался: «Я не буду комментировать, но скажу кратко: обижаться там было не на что. Наверное, Ольга не поняла, о чем ей говорил Губерниев. Считаю, что ко многим вещам можно относиться с иронией. В данной ситуации я ни на чьей стороне», — отметил спортсмен.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Но, накануне, Тарасов уже отшутился по поводу этой ситуации. Во время прямого эфира в Instagram с известным коучем, Леной Куликовой которая много работает с детьми, футболист уточнил: можно ли считать сказку про Карлсона хорошим выбором для детей — ведь там есть строчки про коньяк.
Напомним, что громкий скандал разразился недавно во время телевизионного эфира Матч ТВ, куда пригласили Ольгу, чтобы поддержать российских футболистов. После включения со студией в Петербурге, где в этот момент находился популярный комментатор, Дмитрий Губерниев, после нескольких минут - Ольга уже была со слезами на глазах, Дмитрий довел ее до истерики.
Фото и видео: Рамблер, Global Press Look, Dmitry Rogulin, Komsomolskaya Pravda, Dmitry Golubovich
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