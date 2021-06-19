Бывший муж Ольги Бузовой высмеял ее истерику в конфликте с Губерниевым

Дмитрий не решился вмешиваться в конфликт и принимать чью-либо из сторон, но тактично высказался: «Я не буду комментировать, но скажу кратко: обижаться там было не на что. Наверное, Ольга не поняла, о чем ей говорил Губерниев. Считаю, что ко многим вещам можно относиться с иронией. В данной ситуации я ни на чьей стороне», — отметил спортсмен.