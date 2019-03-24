Дмитрий Тарасов должен экс-супруге более семи миллионов рублей

Футболист Дмитрий Тарасов развелся с первой супругой Оксаной Пономаренко в 2011 году, однако в минувшем году бывшая жена спортсмена и мать его дочери Ангелины подала в суд иск, в котором требует у него выплаты алиментов в размере 15 миллионов рублей.

Как сообщил Telegram-канал Mash, Дмитрий пояснил судебному приставу, что исправно платил алименты в размере 200 тысяч рублей ежемесячно, однако в том, что размер этой выплаты не был пересчитан после увеличения зарплаты футболиста, виновны сотрудники бухгалтерии ФК «Локомотив», отвечавшие за перевод денежных средств. Тем не менее, Лефортовский суд г.Москвы обязал футболиста выплатить задолженность по алиментам в сумме семи миллионов рублей. Адвокат Оксаны Пономаренко, Сергей Жорин грозит экс-супругу своей клиентки неустойкой в размере восьми миллионов рублей.

Напомним, в прошлом году стало известно, что судебные приставы арестовали два дорогостоящих автомобиля, принадлежащих Дмитрию Тарасову, один из которых футболист подарил своей нынешней супруге Анастасии Костенко. Однако модель ответила на многочисленные едкие комментарии фолловеров, что не является обладательницей роскошной машины: «Вопрос: как можно отобрать то, чего пока нет? Мне еще муж не дарил машину, но не волнуйтесь, все впереди».

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