Шепелев выложил фото младшего сына в плюшевом костюмчике и впервые показал публике его лицо

Дмитрий Шепелев не всегда открыто рассказывает своим поклонникам подробности своей личной жизни, стараясь оставить семейные события за ширмой тайны. Бывший гражданский муж скончавшейся Жанны Фриске около двух лет скрывал свои новые отношения. Избранницей телеведущего стала Екатерина Тулупова: познакомились они в детском саду, куда ходили их дети. В 2019 пара обручилась, а спустя год у Екатерины и Дмитрия родился их первый общий ребенок — сын Тихон.

Счастливый отец двух сыновей часто публикует в Instagram фотографии и видеоролики с детьми и не скупится на эмоции, получаемые от отцовства и воспитания двух мальчиков и дочери Екатерины Тулуповой Лады, однако ни на одной из них подписчикам так и не удавалось увидеть лицо «младшенького».

И вот наконец Шепелев решил порадовать поклонников, опубликовав фотографию с полугодовалым сыном Тихоном, который сидит в детском кресле, одетый в коричневый плюшевый костюмчик и панамку, из-под которой и выглядывает детское личико.

Подписчики сразу отметили сходство Тихона со старшим сыном Дмитрия — 8-летним Платоном.

«Из-под капюшончика выглядывает носик старшего брата, похож однако!», — написал один из комментаторов.