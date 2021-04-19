Дмитрий Шепелев раскрыл имя своего второго ребенка

Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками радостной новостью — отец уже двоих сыновей вместе со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой подали документы на получение свидетельства о рождении новорожденного малыша. Телеведущий раскрыл имя своего второго ребенка.

Ранее он интриговал своих поклонников, что совсем скоро станет известно имя малыша, и предлагал угадать, как они собираются назвать ребенка.

Он подсказал, что имя довольно редкое и состоит из пяти неповторяющихся букв, и многие в комментариях предположили, что речь идет об имени Мирон. Однако, как признался Дмитрий, мальчика решили назвать Тихоном.

Напомним, старшего сына Шепелева от Жанны Фриске зовут Платон.

Шепелев рассказывал, что они много работают над тем, чтобы Платон, а также дочь Екатерины от первого брака не чувствовали себя брошенными из-за появления малыша. Телеведущий признавался, что его старший сын очень переживал из-за скорого рождения брата.

«Признался мне, что сильно волновался, мол, теперь все внимание достанется малышу. Я пообещал, что ничего не изменится, и наши с ним привычные ритуалы останутся прежними. И все же перед самым рождением Платона накрыло настолько, что мне пришлось отменять некоторые его занятия: он просто не находил сил сосредоточиться», — рассказал Шепелев.