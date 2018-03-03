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Дмитрий Шепелев представил друзьям новую возлюбленную

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Фото из Instagram Дмитрия Шепелева
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В СМИ обсуждают видео, опубликованное больше месяца назад оперным певцом Юсифом Эйвазовым.

Скандальная популярность телеведущего Дмитрия Шепелева резко выросла после смерти его любимой гражданской жены — певицы Жанны Фриске. Пока одни внимательно следят за борьбой родителей артистки за право общения с внуком Платоном, другие пытаются выяснить, кому теперь принадлежит сердце брутального красавца из Беларуси.

Так, некоторое время назад в СМИ начали обсуждать видеоролик, опубликованный в Instagram в конце января известным оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Артист поделился фрагментом дружеских посиделок после спектакля, а в числе приглашенных пользователи Сети увидели Дмитрия Шепелева, тепло общающегося с миловидной блондинкой. Личность девушки была установлена моментально — это Екатерина Тулупова, слухи о романе телеведущего с которой появились еще год назад.

Екатерина — создательница женского клуба «Креативные завтраки», бывший руководитель проекта «Арх.Предмет». По некоторым данным Тулупова, выпускница факультета дизайна Московского энергетического института, воспитывает маленькую дочь.

Напомним, отец Жанны Владимир Фриске в одном из многочисленных интервью рассказывал о романе Дмитрия Шепелева и косметолога его дочери Оксаны Степановой. По словам Фриске-старшего, Оксана проводила много времени с Платоном, а впоследствии переехала к Дмитрию Шепелеву. Кроме того, именно она летала с телеведущим и его сыном на отдых в Грецию.

Фото: instagram

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