Дмитрий Шепелев представил друзьям новую возлюбленную

Скандальная популярность телеведущего Дмитрия Шепелева резко выросла после смерти его любимой гражданской жены — певицы Жанны Фриске. Пока одни внимательно следят за борьбой родителей артистки за право общения с внуком Платоном, другие пытаются выяснить, кому теперь принадлежит сердце брутального красавца из Беларуси.

Так, некоторое время назад в СМИ начали обсуждать видеоролик, опубликованный в Instagram в конце января известным оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Артист поделился фрагментом дружеских посиделок после спектакля, а в числе приглашенных пользователи Сети увидели Дмитрия Шепелева, тепло общающегося с миловидной блондинкой. Личность девушки была установлена моментально — это Екатерина Тулупова, слухи о романе телеведущего с которой появились еще год назад.