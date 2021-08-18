Дмитрий Шепелев поделился фото с 5-месячным сыном и рассказал, как Платон его «наконец заметил»

Он смело посоветовал всем родителям не бояться ехать на отдых с детьми без сторонней помощи и признался, что искренне завидует всем тем, у кого летние каникулы еще впереди.

Напомним, что Платон родился в союзе ведущего Дмитрия Шепелева и популярной певицы Жанны Фриске. Когда мальчик был совсем маленьким, Жанны не стало — артистка умерла от рака головного мозга. Как многие полагают, именно искусственное оплодотворение могло спровоцировать раковые клетки. Спустя продолжительное время Дмитрий начал отношения с Екатериной, а пару месяцев назад у них родился общий сын, которого назвали Тихон. Вместе пара воспитывает троих детей.