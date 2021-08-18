Дмитрий Шепелев поделился фото с 5-месячным сыном и рассказал, как Платон его «наконец заметил»
Отдых с одним малышом требует внимания родителей, а когда в семье целых три ребенка — необходим тщательный подход к делу. Дмитрий честно написал — у них были опасения, что «с младенцем и двумя старшими детьми будет непросто и времени для себя совсем не останется». Как показала практика, времени действительно оставалось чуть-чуть: «Разве что рано утром или поздно вечером. Но то, что мы выиграли от того, что посвятили свое время детям, стоит гораздо дороже», — написал шоумен.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @dmitryshepelev
За короткий срок им удалось: отследить, сколько времени старшие дети проводят с гаджетами, еще больше сблизиться с детьми. А Платону и Ладе наконец по-настоящему познакомиться с младенцем: «Дети наконец "заметили" младшего брата, приняли его и даже начали проявлять заботу», — гордо заверил Дмитрий.
Он смело посоветовал всем родителям не бояться ехать на отдых с детьми без сторонней помощи и признался, что искренне завидует всем тем, у кого летние каникулы еще впереди.
Напомним, что Платон родился в союзе ведущего Дмитрия Шепелева и популярной певицы Жанны Фриске. Когда мальчик был совсем маленьким, Жанны не стало — артистка умерла от рака головного мозга. Как многие полагают, именно искусственное оплодотворение могло спровоцировать раковые клетки. Спустя продолжительное время Дмитрий начал отношения с Екатериной, а пару месяцев назад у них родился общий сын, которого назвали Тихон. Вместе пара воспитывает троих детей.
Фото и видео: Instagram, Rambler
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram