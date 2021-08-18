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Дмитрий Шепелев поделился фото с 5-месячным сыном и рассказал, как Платон его «наконец заметил»

Популярный телеведущий две недели провел на Мальдивах, где отдыхал со своей большой семьей: супругой Екатериной, старшим сыном Платоном, падчерицей Ладой и 5-месячным сыном Тихоном. На своей странице в Instagram Дмитрий поделился с подписчиками трогательным фото, где позирует на пляже с младшим ребенком, а под публикацией признался, что в этот раз во время отпуска они полностью отказались от помощи «дедушек, бабушек и нянь».
Дмитрий Шепелев поделился фото с 5-месячным сыном и рассказал, как Платон его «наконец заметил»

Отдых с одним малышом требует внимания родителей, а когда в семье целых три ребенка — необходим тщательный подход к делу. Дмитрий честно написал — у них были опасения, что «с младенцем и двумя старшими детьми будет непросто и времени для себя совсем не останется». Как показала практика, времени действительно оставалось чуть-чуть: «Разве что рано утром или поздно вечером. Но то, что мы выиграли от того, что посвятили свое время детям, стоит гораздо дороже», — написал шоумен.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дмитрий Шепелев с 5-месячным Тихоном

Фото: Личный Instagram @dmitryshepelev

За короткий срок им удалось: отследить, сколько времени старшие дети проводят с гаджетами, еще больше сблизиться с детьми. А Платону и Ладе наконец по-настоящему познакомиться с младенцем: «Дети наконец "заметили" младшего брата, приняли его и даже начали проявлять заботу», — гордо заверил Дмитрий.

Он смело посоветовал всем родителям не бояться ехать на отдых с детьми без сторонней помощи и признался, что искренне завидует всем тем, у кого летние каникулы еще впереди.

Напомним, что Платон родился в союзе ведущего Дмитрия Шепелева и популярной певицы Жанны Фриске. Когда мальчик был совсем маленьким, Жанны не стало — артистка умерла от рака головного мозга. Как многие полагают, именно искусственное оплодотворение могло спровоцировать раковые клетки. Спустя продолжительное время Дмитрий начал отношения с Екатериной, а пару месяцев назад у них родился общий сын, которого назвали Тихон. Вместе пара воспитывает троих детей.

Фото и видео: Instagram, Rambler

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