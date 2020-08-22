Дмитрий Шепелев отдал сына в частную школу

Дмитрий тщательно выбирал, где его сын будет получать знания. Он лично посещал учебные учреждения и общался с учителями, чтобы выяснить, какими будут условия обучения Платона, но даже московские школы с отличной репутацией не всегда устраивали молодого отца. Так Шепелев остался не в восторге от одного из учебных учреждений в центре столицы. Педагогу, который беседовал с Дмитрием, не понравилось, что отец слишком тщательно выбирает школу для своего ребенка.

«Мне реально стало не по себе, ведь это совсем не про любовь к детям, не про любовь к знаниям, это про жесткую систему, в которой до ребенка нет никакого дела. Понятно, что нас самих так учили и казалось, что это нормально, как и то, что беляшами в столовой воняло и компьютерный класс был за решеткой и под замком. Но для детей своих хочется другого: я меньше всего хочу, чтобы сына в школе ломали», — признался актер.

Теперь Платон учится в частном заведении, где многие предметы преподают иностранцы.

Платон Шепелев — сын телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске. После смерти исполнительницы от рака, воспитанием ребенка занимается сам телеведущий. Сейчас Дмитрий снова нашел любовь — он состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой.