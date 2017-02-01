34-летний телеведущий Дмитрий Шепелев не может принять смерть близких ему людей

Могила Жанны Фриске давно стала местом паломничества ее поклонников. Но встретить на кладбище любимого человека звезды и отца ее ребенка, шоумена Дмитрия Шепелева, им вряд ли придется. Мужчина старается избегать таких мест. В эфире шоу «На самом деле», гостьей которого была Лариса Копенкина, он рассказал, почему.

Так ведущий попытался поддержать героиню, которая тяжело переживает потерю 19-летней дочери.

«Я живу не так, как все, я не принимаю какие-то общепринятые правила. Люди не умирают, они просто уходят в другой мир. И я имею на это право, я так хочу, я с этим живу. И я когда-нибудь к ней приду. У меня вот здесь есть сын, если я ему нужна, я буду с ним. А там у меня есть дочь, мама, папа. Для меня все люди остаются живыми. Не надо меня за это судить, это мое право и мой выбор», — говорила она.

Напомним, что два года назад любимая женщина Дмитрия Шепелева, певица Жанна Фриске, скончалась из-за рака головного мозга. Мужчина не задумываясь взял на себя все заботы по воспитанию их общего сына Платона. О том, как он чувствует себя в роли отца-одиночки, он рассказывал в своей авторской колонке на Letidor.

Фото: globallookpress.com, instagram.com