Дмитрий Шепелев объяснил, почему не эмигрирует при большом желании жить в другой стране

Однажды Дмитрий даже собирался действительно переехать — это произошло, когда он готовился к вступительным экзаменам в Колумбийский университет и рассчитывал остаться там. Об этом он рассказал в соответствующей публикации в Instagram.

При этом телеведущий отметил, что не стоит путать туризм с эмиграцией, поскольку в его случае существуют весомые ограничения для жизни за рубежом. «Всякий раз мои рассуждения заканчивались одинаково: моя профессия связана с языком и в другой стране мои навыки просто не применимы, моя территория русскоязычная. Остается только позавидовать тем, кто может позволить себе переехать на Гавайи и вести дела дистанционно через ноутбук, наслаждаясь океанским бризом и пина коладой», — написал он под постом.

В связи с этим, несмотря на желание эмигрировать, Шепелев отметил, что больше придерживается следующего принципа: работать там, где востребован, и иметь возможность отдыхать и путешествовать, где пожелаешь.