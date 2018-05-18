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Дмитрий Шепелев исполнил заветную мечту своего сына

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Фото из Instagram Дмитрия Шепелева
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5-летний Платон побывал за кулисами всемирно известного цирка.

35-летний Дмитрий Шепелев не стремится сделать свою личную жизнь достоянием общественности. Телеведущий крайне редко дает интервью, не комментирует различные слухи, появляющиеся вокруг его имени. А в популярной социальной сети Instagram Дмитрий иногда рассказывает о своем пятилетнем сыне Платоне. Некоторое время назад Шепелев рассказал в блоге об исполнении заветной мечты ребенка. «Спасибо #cirquedusoleil за то, что исполнил одну большую мечту маленького мальчишки - оказаться за кулисами знаменитого на весь мир цирка и встретиться с артистами, которыми он восхищается! ❤️#ovocirque».

Напомним, несколько дней назад Дмитрий Шепелев похвастался своими кулинарными талантами. Телеведущий обожает готовить завтраки для сына, по его признанию, ему удаются многие блюда — омлет с грибами, яйцо-пашот на тостах, рисовая каша с нектаринами в меду и корицей. Несмотря на то, что после смерти Жанны Фриске Шепелев превратился в мишень для хейтеров, большинство комментаторов поддержали отца-одиночку.

Фото: instagram

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