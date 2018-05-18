Дмитрий Шепелев исполнил заветную мечту своего сына

35-летний Дмитрий Шепелев не стремится сделать свою личную жизнь достоянием общественности. Телеведущий крайне редко дает интервью, не комментирует различные слухи, появляющиеся вокруг его имени. А в популярной социальной сети Instagram Дмитрий иногда рассказывает о своем пятилетнем сыне Платоне. Некоторое время назад Шепелев рассказал в блоге об исполнении заветной мечты ребенка. «Спасибо #cirquedusoleil за то, что исполнил одну большую мечту маленького мальчишки - оказаться за кулисами знаменитого на весь мир цирка и встретиться с артистами, которыми он восхищается! ❤️#ovocirque».