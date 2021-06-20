Дмитрий Певцов, Юлия Волкова, Синтия Никсон и другие звезды, которые пробовали себя в политике
Накануне стало известно, что российский актер Дмитрий Певцов решил баллотироваться на пост депутата в Государственную думу. Артист опубликовал в своих социальных сетях обращение к поклонникам с просьбой поддержать его решение.
Недавно одна из ярких представительниц российского шоу-бизнеса – бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова проиграла праймериз «Единой России». Певица баллотировалась в Кинешемском одномандатном избирательном округе и собрала 919 голосов.
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Фото: Global Look Press
Звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон 3 года назад выдвигала свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка.
Один из самых ярких примеров смены амплуа – Владимир Зеленский. Комедийный актер в 2019 году стал президентом Украины, собрав наибольшее количество голосов избирателей.
Юрист и правозащитник Екатерина Гордон еще в 2017 году заявляла о своем желании принять участие в президентских выборах в 2018 году. Сейчас Гордон будет выдвигаться в думу от партии «Справедливая Россия - За правду».
Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова была активисткой «Молодой гвардии Единой России» и на протяжении пяти лет являлась депутатом Государственной думы.
Голливудский актер Клинт Иствуд был мэром города Кармела в штате Калифорния с 1986 по 1989 год.
Известный российский боксер Николай Валуев в политике с 2011 года. Спортсмен является членом комитета Государственной думы по физической культуре и делам молодежи.
Гимнастка Алина Кабаева в возрасте 18 лет решила попробовать себя в политике. С 2007 по 2014 год спортсменка состояла в партии «Единая Россия» и была депутатом Государственной думы пятого созыва.
Бывший президент США Дональд Трамп был известен общественности задолго до того, как решил стать политиком. В 2015 году успешному бизнесмену и шоумену удалось победить в 45-х президентских выборах.
Фото: Getty Images
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук еще в 2007 году был депутатом партии «Наша Украина – Народная самооборона», спустя год покинув ее. В 2019, после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, Святослав основал партию «Голос», но в 2020 оставил пост.
Гимнастка и чемпионка мира Светлана Хоркина в 2007 году, как и Алина Кабаева, вступила в партию «Единая Россия» и стала депутатом Государственной Думы пятого созыва.
Американский актер и спортсмен Арнольд Шварценеггер с 2003 года занимал пост губернатора Калифорнии. Избиратели отдавали свои голоса звезде два срока подряд.
Фото и видео: Global Look Press, Getty Images, @dima_pevtsov/Instagram
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