Дмитрий Певцов, Юлия Волкова, Синтия Никсон и другие звезды, которые пробовали себя в политике

Один из самых ярких примеров смены амплуа – Владимир Зеленский. Комедийный актер в 2019 году стал президентом Украины, собрав наибольшее количество голосов избирателей.

Юрист и правозащитник Екатерина Гордон еще в 2017 году заявляла о своем желании принять участие в президентских выборах в 2018 году. Сейчас Гордон будет выдвигаться в думу от партии «Справедливая Россия - За правду».

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова была активисткой «Молодой гвардии Единой России» и на протяжении пяти лет являлась депутатом Государственной думы.

Голливудский актер Клинт Иствуд был мэром города Кармела в штате Калифорния с 1986 по 1989 год.

Известный российский боксер Николай Валуев в политике с 2011 года. Спортсмен является членом комитета Государственной думы по физической культуре и делам молодежи.

Гимнастка Алина Кабаева в возрасте 18 лет решила попробовать себя в политике. С 2007 по 2014 год спортсменка состояла в партии «Единая Россия» и была депутатом Государственной думы пятого созыва.

Бывший президент США Дональд Трамп был известен общественности задолго до того, как решил стать политиком. В 2015 году успешному бизнесмену и шоумену удалось победить в 45-х президентских выборах.