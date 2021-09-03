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Дмитрий Певцов поделился снимком сына, погибшего 9 лет назад

Даниил Певцов пошел по стопам отца — поступил в театральный вуз, что стало большой гордостью для звездного родителя. Однако сделать карьеру ему было не суждено — молодой человек трагически погиб, выпав с третьего этажа.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Певцов

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Дмитрий Певцов поделился фотографией своего сына Даниила. Наследник артиста погиб 9 лет назад, что стало огромным ударом для Дмитрия.

«Царствие небесное... Уже девять лет...», — подписал он фотографию в своем микроблоге. Подписчики Певцова отметили, что молодой человек был очень похож на отца, и принесли кумиру свои соболезнования.

Даниил родился во время отношений Певцова с Ларисой Блажко. С возлюбленной артист познакомился еще во время учебы в ГИТИСе. Певцов был очень привязан к сыну, и Даниил даже решил последовать примеру отца и тоже поступил в театральный. Однако его жизнь оборвала трагедия — во время встречи с друзьями он выпал с балкона третьего этажа. Несмотря на все усилия врачей, спасти Даниила не удалось.

Певцов тяжело переживал смерть сына, а справиться ему помог брак с актрисой Ольгой Дроздовой. Пара долго мечтала об общих детях, и 14 лет назад на свет появился их сын, которого назвали Елисей. Сейчас мальчик учится в Московском президентском кадетском училище имени Шолохова.

Фото: Instagram Дмитрия Певцова, Global Look press

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