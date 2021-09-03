Дмитрий Певцов поделился снимком сына, погибшего 9 лет назад
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Дмитрий Певцов поделился фотографией своего сына Даниила. Наследник артиста погиб 9 лет назад, что стало огромным ударом для Дмитрия.
«Царствие небесное... Уже девять лет...», — подписал он фотографию в своем микроблоге. Подписчики Певцова отметили, что молодой человек был очень похож на отца, и принесли кумиру свои соболезнования.
Даниил родился во время отношений Певцова с Ларисой Блажко. С возлюбленной артист познакомился еще во время учебы в ГИТИСе. Певцов был очень привязан к сыну, и Даниил даже решил последовать примеру отца и тоже поступил в театральный. Однако его жизнь оборвала трагедия — во время встречи с друзьями он выпал с балкона третьего этажа. Несмотря на все усилия врачей, спасти Даниила не удалось.
Певцов тяжело переживал смерть сына, а справиться ему помог брак с актрисой Ольгой Дроздовой. Пара долго мечтала об общих детях, и 14 лет назад на свет появился их сын, которого назвали Елисей. Сейчас мальчик учится в Московском президентском кадетском училище имени Шолохова.
Фото: Instagram Дмитрия Певцова, Global Look press
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