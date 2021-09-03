Дмитрий Певцов поделился снимком сына, погибшего 9 лет назад

Даниил родился во время отношений Певцова с Ларисой Блажко. С возлюбленной артист познакомился еще во время учебы в ГИТИСе. Певцов был очень привязан к сыну, и Даниил даже решил последовать примеру отца и тоже поступил в театральный. Однако его жизнь оборвала трагедия — во время встречи с друзьями он выпал с балкона третьего этажа. Несмотря на все усилия врачей, спасти Даниила не удалось.