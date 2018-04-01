Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова представили взрослую «приемную дочь»

Актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова счастливы вместе уже более 25 лет. Супруги воспитывают 10-летнего сына Елисея, однако, стало известно, что у пары есть еще и приемная дочь.
Знаменитой актерской чете был посвящен свежий выпуск программы Первого канала «В гости по утрам» с Марией Шукшиной. За большим столом вместе с Ольгой, Дмитрием и Елисеем сидела девушка, которая представилась Аленой.
«Алена — наша приемная дочка. Она очень хорошая девушка. Правда? У нее есть и своя семья, мама, так что никаких документов мы официально не оформляли», — отметил Дмитрий.
Как выяснилось, Алена — одна из учениц студии «ПЕВЦОВЪтеатр» — мастерской, которую ведут актеры. Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов настолько любят своих студентов, что каждого считают своим приемным ребенком: «Этот первый курс был особенным, такое уже вряд ли повторится. Мы в них всю душу вложили, отдавались работе полностью. Поэтому теперь так сильно любим каждого. Один мой друг сказал, что, если я буду так отдаваться работе с детьми, от меня самого уже ничего не останется. Но как делать это без подобной отдачи - не знаю».
Напомним, брак с Ольгой Дроздовой стал вторым для Дмитрия Певцова. Первая супруга, Лариса Блажко, родила актеру сына Даниила, который трагически погиб в 2012 году.
Фото: кадры из программы, instagram, globallookpress, starface