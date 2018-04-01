Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова представили взрослую «приемную дочь»

Актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова счастливы вместе уже более 25 лет. Супруги воспитывают 10-летнего сына Елисея, однако, стало известно, что у пары есть еще и приемная дочь.

Знаменитой актерской чете был посвящен свежий выпуск программы Первого канала «В гости по утрам» с Марией Шукшиной. За большим столом вместе с Ольгой, Дмитрием и Елисеем сидела девушка, которая представилась Аленой.