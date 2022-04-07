Дмитрий Орлов объяснил, почему не общается с Ириной Пеговой после развода
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Фото: Igor Primak/Global Look Press
Дмитрий Орлов и Ирина Пегова давно в разводе. Они расстались в 2011 году. Актер признался, что с тех не общается с бывшей женой. По его словам, люди для того и расходятся, чтобы прекратить связи. Однако, у звезд есть общий ребенок, ради которого им время от времени приходится сталкиваться друг с другом.
У Дмитрия и Ирины подрастает дочь Татьяна. На данный момент девочке уже 16 лет. Она, как выразился Орлов, единственный вопрос, который существует между ним и Пеговой.
Несмотря на то, что Таня родилась в творческой семье, становиться актрисой она не планирует. «На сегодняшний день моя дочь не предполагает актерства в своей жизни. За нее говорить не буду, все-таки она уже взрослая, пусть сама за себя отдувается. Таня — умница-красавица, целеустремленный человек, хорошо успевает в школе. У нас максимально дружеские отношения», — объяснил артист в разговоре с «Комсомольской правдой».
К слову, со своей второй женой Орлов тоже развелся в прошлом году. Сейчас он свободен и, похоже, что совершенно доволен положением дел. «Это дает мне возможность повернуть свою жизнь в любом направлении», — заявил актер.
Фото: Global Look Press