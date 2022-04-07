Дмитрий Орлов объяснил, почему не общается с Ириной Пеговой после развода

Дмитрий Орлов и Ирина Пегова давно в разводе. Они расстались в 2011 году. Актер признался, что с тех не общается с бывшей женой. По его словам, люди для того и расходятся, чтобы прекратить связи. Однако, у звезд есть общий ребенок, ради которого им время от времени приходится сталкиваться друг с другом.

У Дмитрия и Ирины подрастает дочь Татьяна. На данный момент девочке уже 16 лет. Она, как выразился Орлов, единственный вопрос, который существует между ним и Пеговой.