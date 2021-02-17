Дмитрий Нагиев высказался про «Голос.Дети»: раскритиковал Крида и обидел Лободу

Дмитрий Нагиев высказался по поводу участия в новом сезоне «Голос.Дети» Егора Крида. Ведущий проекта заявил в беседе с «Антенной-Телесемь»,что появление Крида в шоу преждевременно, и участвовать там должны опытные артисты, а не молодые звёзды.

«Как у работника телевизионной системы, у меня одно мнение: как здорово, что там появился Егор Крид, как у человека — совсем другое. Считаю, он еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться. В свои 26 лет ему самому есть чему поучиться. Слово «наставник» для детей все-таки важное, этот человек может определить дальнейшую судьбу. Мне кажется, Егор должен доказать дальнейшей жизнью, а не несколькими годами на эстраде, что имеет право так называться».

А вот о детях, участвующих в проекте, ведущий отзывается с большой теплотой и уважением:

«Это совершенно другое поколение, даже не индиго. Они должны смести нас, людей, построивших такую гадость вокруг, и создать что-то новое, красивое. А поскольку на «Голосе» лучшие представители детства — я говорю не о материальных вложениях, а о душевных качествах — то у меня нет-нет, но зарождается надежда, что не все потеряно», – говорит он.

Ранее Нагиев раскритиковал и другую наставницу шоу – Светлана Лобода во время слепых прослушиваний начала танцевать и отвлекла от участницы внимание жюри и зрителей.Девочку не выбрали, и Нагиев выступил в ее поддержку.

«Ты видела, чтобы еще на чьем-то выступлении пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях?! Ни у кого этого не было, только у тебя. Это самое дорогое для нас, артистов»,– заявил он.

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