Артисты и телеведущие приняли участие в съемках необычного видеопоздравления для Ларисы Синельщиковой, которая сегодня отмечает день рождения.

Сегодня исполняется 55 лет Ларисе Синельщиковой — медиаменеджеру и продюсеру, основателю холдинга по производству телевизионного и музыкального контента «Красный квадрат». Самые яркие отечественные телезвезды, среди которых Дмитрий Нагиев, Вера Брежнева, Пелагея, Владимир и Сати Спиваковы, подготовили для именинницы необычное видеопоздравление, которое опубликовали в Instagram под хештегом #superlara.

«Меня когда-то Лариса подобрала, обогрела, обобрала. С днем рождения, королева телевидения Лариса Синельщикова», — написал под опубликованным фрагментом видеоролика актер и телеведущий Дмитрий Нагиев.

Максим Фадеев, поделившийся второй частью поздравления, рассказал, какое место в его жизни занимает именинница: «Дорогая Лара! @slv.media Хочу написать целую гору букв и обласкать тебя словами, как это может сделать только любящий тебя человек. Но, начиная писать, тут же стираю, потому что вспоминаются вещи ещё более весомые, которые ты сделала в этой жизни для меня. Я уехал из России много лет назад, обидевшись на свою страну (ты знаешь, за что...). И именно ты повлияла на окончательное возвращение моей семьи! Именно ты дала жизнь моей музыке, которая была в андеграунде и под запретом, а ты показала её всей стране! Я не говорю уже о тысячах советов, которые я беру ежедневно у тебя и всегда получаю ответ! Одним словом, ты на 380 градусов изменила мою жизнь! От тебя я видел только тепло, любовь и мудрость! Ты привела меня к Богу, когда я корчился от боли после смерти моего отца. Ты разговаривала со мной по телефону, когда я почти ничего не слышал, деликатно повышая голос, чтобы я не чувствовал себя дискомфортно. И это все ты! Пусть все узнают о том, как я люблю Синельщикову Лару, моего друга и... Да и пусть все знают, что ты моя крёстная!🙏🏻 С днём рождения, моя дорогая Лара! Я тебя очень уважаю и люблю. Твой М.».

Дима Билан поделился своими воспоминаниями: «Был я скромным 24-летним человеком во времена евровидизионной истерии начала двухтысячных, и хотел я страстно учавствовать во всех возможных отборах и конкурсах на Первом канале. Приходилось много работать, и я только-только начинал работать с моим ныне компаньоном и буквально родственником) Яной. Из компании Юрия Айзеншписа я ушёл, приняв непростое решение, по трагической причине ухода из жизни Юрия Шмильевича (с ним и только с ним подписывал я контракт, а значит, ничего никому, кроме него, должен не был!). Эта компания пыталась незаконно везде меня закрыть, подгадить, рассылая письма на все телеканалы и радиостанции. И я понимал уже, каким беспощадным иногда может быть шоу-бизнес, и мы с Яной бывали частенько в кабинетах ген. директоров музыкальных и центральных каналов, вели важные переговоры. И вот одним из ярчайших воспоминаний было знакомство с Ларисой Васильевной Синельниковой! Ходили слухи о ее жесткости и принципиальности, и помню, как долго я собирался с мыслями и даже нервничал, ожидая личной встречи с Ларисой Васильевной @slv.media в офисе «Красного квадрата», что был на корабле, стоящем на Москве-реке. И каково же было моё удивление на ваше, Лариса Васильевна, искренне тёплое отношение ко мне и моей беде в том числе! А потом была долгая и очень интересная жизнь, и общение, и победы, но в ту трудную минуту вы меня выслушали и отнеслись с пониманием, поддержав словом!!! И последующую поддержку вашу в те времена я очень чётко ощущал и очень с вами подружился, был частым гостем семейных праздников. Искренне желаю вам сияния, чтобы ваша фантазия не иссякала и вы всегда находились в бизнес-творческом процессе! Колоссального вам здоровья, будьте такой же яркой, острой на язычок )), с таким же прекрасным чувством юмора и остротой ума, горящей делом и увлеченностью! Искренне вас люблю, и пожалуйста знайте, что, если позовёте, я сразу примчусь».