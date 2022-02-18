Дмитрий Нагиев ушел со сцены КВН в середине игры: «Ни черта не видно»
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Об этом инциденте сообщает издание News.ru. По словам зрителей, присутствовавших в зале 17 февраля, спустя час после начала игры Нагиев покинул стойку ведущего и спустился в зрительный зал. Некоторые испугались, что он и вовсе уйдет из эфира.
«Как Александр Васильевич столько лет стоит за этой стойкой? Ни черта не видно! Наверное, и не смеется поэтому никогда», — объяснил актер.
Дмитрий Нагиев разместился рядом с редактором игры, который ведет подсчет баллов. Он продолжил вести программу оттуда, а по завершении конкурса «Биатлон» вернулся за стойку.
Внимательные зрители заметили, что в жюри отсутствовал Юлий Гусман. Его место занимал Александр Ревва. Возможно, это связано с плохим самочувствием Гусмана.
Эфир первой 1/8 нового сезона Высшей лиги будет показан вечером 26 февраля на Первом канале.
Фото: Global Look Press