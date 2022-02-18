Дмитрий Нагиев ушел со сцены КВН в середине игры: «Ни черта не видно»

Об этом инциденте сообщает издание News.ru. По словам зрителей, присутствовавших в зале 17 февраля, спустя час после начала игры Нагиев покинул стойку ведущего и спустился в зрительный зал. Некоторые испугались, что он и вовсе уйдет из эфира.

«Как Александр Васильевич столько лет стоит за этой стойкой? Ни черта не видно! Наверное, и не смеется поэтому никогда», — объяснил актер.