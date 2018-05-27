Дмитрий Нагиев показал сексуальный торс и любопытное украшение с сердечком

Дмитрий Нагиев решил похвастаться результатами тренировок в своем микроблоге — он опубликовал селфи, на котором предстал полуобнаженным. «Да, Дмитрий, видно, качаешь свою грудную клетку, видно по грудаку, молодец! Так держи, не пасуй, будешь вечно молодым!!!» — написал один из поклонников.

Между тем интернет-пользователи, обсуждая тело Нагиева, обратили внимание на цепочку с сердечком и ключиком на шее звезды. Всем стало сразу же интересно, где вторая половина от сердечка, а также какой замок должен открыть Нагиев ключиком.