Дмитрий Нагиев показал себя в роли брутального ковбоя

Почитательницы оставили не один комментарий под публикацией: «Дмитрий, ваши посты как отдельный вид искусства», «Старый лис!», «Лучший», «Как всегда, великолепен», «Дмитрий, вы безумно красивый и талантливый мужчина», — написали они.

Несмотря на такое внимание со стороны прекрасного пола и сценический образ мачо, Дмитрий не славится частыми сменами партнерш для романтических отношений, а о личной жизни вообще старается не распространяться. Но когда говорит о нежных чувствах, признается, что именно любовь является для него самым важным чувством в жизни: «Любовь — вот без чего меня нет… Рука любимой в твоей руке, дети, надежды на работу — вот без чего меня нет», — подчеркнул однажды актер.