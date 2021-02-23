Дмитрий Нагиев о службе в армии: «Бесцельно потраченное время»

Скоро на экраны выходит комедия Дмитрия Губарева «Спасите Колю!» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. в картине речь идёт об офицере, который вырастил дочь в одиночку и не хочет отдавать ее замуж – а потому отправляет в армию всех, на кого она обратила внимание.

Перед премьерой журналисты «Аргументов и фактов» пообщались с актером и спросили о его собственной службе в армии. По словам Нагиева, это время никак нельзя назвать лучшим в его жизни.

«Это бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку. Но, вероятно, эту самую закалку можно получить в спорте, а ещё лучше – в библиотеке или другими путями», – признается Нагиев.

«Надеюсь, что сейчас в армии что-то изменилось. Та же дедовщина – против меня шли с табуретками и не только. Спасло только владение боевыми искусствами. Поэтому выражаю огромную надежду, что сегодня дедовщины нет. Это отвратительная вещь, которая унижает человеческое достоинство».

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