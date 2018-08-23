Дмитрий Нагиев о романе с Ларисой Гузеевой: «Она была звездой, а я студентом»

О романе Дмитрия Нагиева и Ларисы Гузеевой известно давно. Актриса и телеведущая ранее рассказывала, какие отношения ее связывали с одним из главных холостяков отечественного шоу-бизнеса. На днях в Сеть вышел новый выпуск шоу «вДудь», в котором Нагиев поделился своими воспоминаниями об этом романе.
На момент знакомства с Гузеевой Дмитрий учился на втором курсе Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне СПбГАТИ — здесь и далее прим.ред.). Однажды актер сидел с однокурсниками возле аудитории, когда по зданию института пронесся шепоток: «Смотрите, Гузеева». Актриса, обретшая невероятную популярность после выхода картины «Жестокий романс», показывала институт, в который закончила на несколько лет раньше Дмитрия, некоему «американскому режиссеру русского происхождения». «Лариса, она большой позер по жизни», — охарактеризовал Нагиев звезду, изображая ее появление в институте.
Вечером того же дня Лариса и Дмитрий столкнулись на Невском проспекте. Актриса узнала студента и предложила ему составить им компанию на ужине в Доме журналиста. «Попасть в ресторан дома журналиста круче, чем попасть в Дом актера», — вспомнил Нагиев.
Дмитрий откровенно признался, чем закончился званый ужин: «И дернул меня черт напиться там. А Лариса в принципе это любила. И она (актер изобразил, что было дальше): «Димыч, смотри, я колготки зацепила». Я говорю: «Давай, ***, снимем» (Нагиев показал, как сорвал колготки с актрисы). Посреди ресторана. И потом чего-то понеслась там, меня выкинули оттуда. И как-то пошло, пошло-поехало».
Тем не менее, актерский роман оказался коротким, но ярким. «Это был всплеск», — лаконично подытожил Дмитрий Нагиев. Лариса Гузеева солидарна с мнением бывшего возлюбленного: «Я знала Диму, когда Нагиевым-младшим он называл совсем не своего сына. Я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало мейнстримом. На память о той связи у меня осталась «Соковыжималка». С его легкой руки это прозвище я носила еще очень долго», — призналась она однажды в эфире юмористического шоу.
Фото: instagram
Видео: YouTube/Киноконцерн «Мосфильм»