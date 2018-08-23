Дмитрий Нагиев о романе с Ларисой Гузеевой: «Она была звездой, а я студентом»

О романе Дмитрия Нагиева и Ларисы Гузеевой известно давно. Актриса и телеведущая ранее рассказывала, какие отношения ее связывали с одним из главных холостяков отечественного шоу-бизнеса. На днях в Сеть вышел новый выпуск шоу «вДудь», в котором Нагиев поделился своими воспоминаниями об этом романе.

На момент знакомства с Гузеевой Дмитрий учился на втором курсе Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне СПбГАТИ — здесь и далее прим.ред.). Однажды актер сидел с однокурсниками возле аудитории, когда по зданию института пронесся шепоток: «Смотрите, Гузеева». Актриса, обретшая невероятную популярность после выхода картины «Жестокий романс», показывала институт, в который закончила на несколько лет раньше Дмитрия, некоему «американскому режиссеру русского происхождения». «Лариса, она большой позер по жизни», — охарактеризовал Нагиев звезду, изображая ее появление в институте.