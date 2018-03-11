«Супер! Такой Вы разный и классный!», «Дима, молодец! Молодец, что не боишься выглядеть смешно, возможно нелепо, не боишься поменять стереотип сложившийся о тебе, как о серьёзном человеке. Теперь к твоему таланту и приятной внешности добавился юмор и это круто!», «Дмитрий!!! Как Вы только жили без интернета раньше??? Столько девушек влюбилось в Вас неосторожно!!! Они думали Вы очень серьезный, правильный... А Вы столько накопили в себе всего, что теперь точно с Вами не соскучишься!!!», «Дима, #ржунемогу! У Вас определённо и актерский талант плюс к многочленным остальным талантам! Спасибо, Вам, за такой классный юмор», — написали фолловеры. Однако, нашлись и те, кто не оценил видеоролик и обиделся на музыканта: «Похоже Вы зазвездились. Очень жаль я была о Вас лучшего мнения», «Дмитрий, я тоже о Вас была лучшего мнения...Как бы страстно, смешно или глупо не звучали запросы Ваших фанаток...Вы не должны были их пародировать...Это - не по мужски...я разочарована...жаль...», «Да уж..зачем себя позорить😐?!Не смешно совсем,глупо».

Напомним, в конце января стало известно, что Дмитрий Маликов и его жена Елена во второй раз стали родителями — в одной из элитных клиник в Санкт-Петербурге суррогатная мать родила супругам сына. Стоит отметить, что старшая дочь пары — 18-летняя Стефания — призналась, что узнала о будущем брате за несколько дней до его появления на свет: «Мне папа рассказал о том, что скоро в доме появится еще один ребенок. Я, конечно, была очень удивлена. Мама боялась мне рассказывать, боялась моей реакции. Однако я была очень счастлива. А потом, когда увидела мальчика, расплакалась. Раньше я никогда не видела такого маленького ребенка. Мне тогда показалось, что это такое настоящее Божье чудо, он просто потрясающий».

Фото: instagram