Дмитрий Маликов трогательно поздравил сына с 4-летием: «Любовь всей моей жизни»
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Фото: www.instagram.com/dmitriy_malikov
24 января Марку Маликову исполнилось четыре года. Поздравляя сына, Дмитрий Маликов признался, что он любовь всей его жизни. В instagram певец и композитор опубликовал трогательное фото с наследником.
Зв несколько дней до праздника Дмитрий Маликов показал обложку со своего нового альбома, который выйдет совсем скоро.
Дочь артиста, 21-летняя Стефания Маликова в блоге показала, как прошел день рождения ее самого любимого человека. Марка поздравили ярким тортом с динозаврами, на котором он, как и полагается, задул свечи.
«С днем рождения , Маркуша», — лаконично написала она. Ранее девушка признавалась, что только с появлением брата поняла, что кого-то в жизни можно любить настолько сильно.
Марк Маликов родился, когда его отцу было 47 лет, а матери — далеко за 50. Дмитрий рассказывал, что с появлением малыша его жизнь приобрела новые краски и смыслы. «Уже нет времени на пустые обиды. Не думаешь о плохом. Теперь у меня есть маленький сын и я должен как можно дольше оставаться молодым», — делился счастливый отец.
Напомним, что у Елены Маликовой, кроме Марка и Стефании, есть старшая дочь от первого брака, известный фотограф, 36-летняя Ольга Изаксон.
Фото и видео: Instagram