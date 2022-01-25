Дмитрий Маликов трогательно поздравил сына с 4-летием: «Любовь всей моей жизни»

Дочь артиста, 21-летняя Стефания Маликова в блоге показала, как прошел день рождения ее самого любимого человека. Марка поздравили ярким тортом с динозаврами, на котором он, как и полагается, задул свечи.

«С днем рождения , Маркуша», — лаконично написала она. Ранее девушка признавалась, что только с появлением брата поняла, что кого-то в жизни можно любить настолько сильно.