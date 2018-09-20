Дмитрий Маликов стал возлюбленным Ольги Бузовой в новом клипе

Помимо Маликова, в клипе «засветились» также рэпер ST, футболист Руслан Нигматуллин, шоумен Александр Шпак и звезды «Дома-2» — бывшие и нынешние. «Участники проекта технически смогли выполнить все, что от них требовалось, и оказались очень стрессоустойчивыми. Мы снимали допоздна, все это время они терпеливо ждали своей очереди, в кадр входили буквально по первому приглашению. Не могу не отметить Степана Меньщикова, под которого мы тоже сняли отдельную сцену. Он оказался достаточно гибким актером с большим опытом», — рассказал режиссер клипа Алексей Голубев.

Фото: пресс-служба, Instagram

Видео: Youtube.com / Телеканал ТНТ