Дмитрий Маликов стал возлюбленным Ольги Бузовой в новом клипе

Ольга Бузова давно уже является не только ведущей проекта «Дом-2», но и певицей, известной на всю страну. Но артистка не забывает о своих «корнях», и когда продюсеры канала ТНТ предложили создать новый гимн реалити-шоу, Ольга первой вызвалась спеть его. А сегодня, 8 ноября, Бузова и ее коллега по шоу-бизнесу Витя АК47 представили яркий и очень смешной клип на получившийся трек «На Доме-2» («Лоvа Лоvа»).
Одну из небольших ролей исполнил певец Дмитрий Маликов, ставший не кем иным, как спутником Ольги. «Я был в роли вполне себе пристойной и прикольной. Поэтому интересно, что получится. Конечно, эта информация вызвала сразу бурю страстей, интереса, негодования и обожания, и это говорит о том, что все, кто задействован в съемках, вызывают интерес сами по себе», — заявил Дмитрий.
Помимо Маликова, в клипе «засветились» также рэпер ST, футболист Руслан Нигматуллин, шоумен Александр Шпак и звезды «Дома-2» — бывшие и нынешние. «Участники проекта технически смогли выполнить все, что от них требовалось, и оказались очень стрессоустойчивыми. Мы снимали допоздна, все это время они терпеливо ждали своей очереди, в кадр входили буквально по первому приглашению. Не могу не отметить Степана Меньщикова, под которого мы тоже сняли отдельную сцену. Он оказался достаточно гибким актером с большим опытом», — рассказал режиссер клипа Алексей Голубев.
Фото: пресс-служба, Instagram
Видео: Youtube.com / Телеканал ТНТ