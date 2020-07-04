Дмитрий Маликов показал, как отдыхает с сыном в выходные: «Семейная идиллия»

«Да у вас сегодня самое лучшее.. самое прекрасное утро лета Дмитрий... встречаете новый день у речки с любимым сынулей.. Что может быть прекрасней👌Фото абсолютного безоблачного летнего счастья👍 отличных вам выходных!», «"А наловим-ка мы с папой рыбки! ...А мама пожарит нам её на обед!"😍», «Доброе субботнее утро🌸 От фоток веет теплом и умиротворением 🙏 Вот оно - счастье❤», «Семейная идиллия)))👍👍👍 Поймали рыбку для удовольствия сынульки? 😉😊💖💖💖», - оставляют комментарии подписчики.

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Дмитрий Маликов - российский певец и композитор. Одним из первых хитов исполнителя стала песня «До завтра», которая была очень популярна в 1993 году. С тех пор карьера артиста шла только в гору. В 90-е годы певец познакомился с Еленой Изаксон. На тот момент у избранницы Дмитрия уже была дочь Ольга, но он принял её как родную. В 2000 году на свет появилась общая дочь пары Стефания, тогда же влюбленные решили узаконить свои отношения. Спустя 18 лет в семье родился сын Марк. Мальчика выносила суррогатная мать.