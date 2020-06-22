Дмитрий Маликов показал фото с красавицей дочкой и подросшим сыном: «Как Стеша на маму похожа»

«Как Стеша на маму похожа!», «Дмитрий, вы очень хороший человек и замечательный любящий отец», «Классные дети у классного отца», «С праздником вас, Дмитрий! У вас растет достойное продолжение вас. Вы все молодцы!», «Дочка красавица. Похожа на папу. Малыш чудесный», «Красотка», «Дмитрий, Стефания очень красивая, а Марк уже вырос! А вы очень классный папа!», «Какие прелестные дети! С Днем отца, Дима! Ты отличный папа! Ваша семья очень красивая, талантливая и добрая! Счастья и здоровья!», «Такие славные! Вы счастливчик! Это замечательно!», — полетели комплименты в адрес семьи Дмитрия Маликова.

Дмитрий уже 28 лет живет с женой Еленой, но поженились они только, когда стали родителями Стеши. В январе 2018 года супруги Маликовы удивили поклонников заявлением, что в их семье появился еще один ребенок: сына Марка им выносила суррогатная мать.