В блоге певца появилась фотография, сделанная во время путешествия

47-летний певец и композитор Дмитрий Маликов нечасто балует подписчиков своего Instagram фотографиями своей семьи. Однако, на свежем снимке, который появился в блоге, музыкант сфотографирован с женой в Италии. В подписи к снимку Дмитрий процитировал Бунина: «Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать. ... Расхожая , но верная мысль Бунина».

«Жена красивая,смотрятся хорошо, удачи вам», «Какие красивые и счастливые!:) Отличного отдыха!», «КРАСИВАЯ ПАРА,СТОЛЬКО ЛЕТ ВМЕСТЕ,это о многом говорит,ДМИТРИЙ У ВАС ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ЖЕНА,👍🏼👍🏼👍🏼», «У вас всё это есть. Значит успешный человек 👍», «Хорошая мысль! Путешествовать здорово, а с любимым человеком это ещё и приятно!», «Всегда нравилась ваша пара!», «Потрясающая фото! 😍 Такие счастливые! 💞💞💞💞 Дим, вы с Леной красивейшая пара! Радуй нас такими снимками чаще! 😉 А счастье...оно повсюду...главное уметь видеть...)», «очень красивая супружеская пара», «Красивые, счастливые, влюбленные! Вы нашли свое счастье! Берегите его!» — писали в комментариях восхищенные подписчики.