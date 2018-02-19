Дмитрий Маликов и Юлия Барановская зажгли на вечеринке топ-модели Дарьи Коноваловой

Именинница встречала гостей в эффектном блестящем комбинезоне из последней коллекции Dior. В форму после рождения второй дочери Дарья пришла всего за пару месяцев. Правда, двухмесячную малышку Анну модель оставила дома в Нью-Йорке, а с собой на торжество взяла старшую дочь Софи. Специально для малышки Софи была создана отдельная детская зона из розово-серебряных уточек и большого розового пуфа. Концепцию и декорации для этого вечера создавала Юлия Шакирова.

Дмитрий Маликов приехал поздравить модель несмотря на то, что его дочка Стефания Маликова тоже в этот день праздновала свой день рождения, который также, как и у Даши, 13 февраля. Дмитрий признался, что это особый день для него и его семьи и с теплотой, очень трогательно поздравил маму именинницы.