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Дмитрий Маликов и Юлия Барановская зажгли на вечеринке топ-модели Дарьи Коноваловой

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Юлия Барановская, Дарья Коновалова и Екатерина Одинцова
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Обладательница титула «Краса России», топ-модель Дарья Коновалова отметила тридцатилетие в ресторане «Недальний Восток».

Именинница встречала гостей в эффектном блестящем комбинезоне из последней коллекции Dior. В форму после рождения второй дочери Дарья пришла всего за пару месяцев. Правда, двухмесячную малышку Анну модель оставила дома в Нью-Йорке, а с собой на торжество взяла старшую дочь Софи. Специально для малышки Софи была создана отдельная детская зона из розово-серебряных уточек и большого розового пуфа. Концепцию и декорации для этого вечера создавала Юлия Шакирова.

Дмитрий Маликов приехал поздравить модель несмотря на то, что его дочка Стефания Маликова тоже в этот день праздновала свой день рождения, который также, как и у Даши, 13 февраля. Дмитрий признался, что это особый день для него и его семьи и с теплотой, очень трогательно поздравил маму именинницы.

Гостей весь вечер развлекали DJ Козак и ведущий Александр Белов. Также пришли поздравить именинницу Юлия Барановская, Антонина Клименко, Екатерина Одинцова, Олеся Бословяк, Тимофей Колесников, Александр Литвак и многие другие

Фото: архивы пресс-служб

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