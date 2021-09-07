Дмитрия Киселева увезли в больницу с коронавирусом и поражением легких
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Фото: City News Moskva/Global Look Press
Телеведущий Дмитрий Киселев госпитализирован с коронавирусом в одну из столичных клиник. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, журналист и ведущий ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» находится в состоянии средней степени тяжести, с ним работают врачи, однако причин для беспокойства, по его собственным словам, нет.
Заболевание началось традиционным образом — у телеведущего начался сухой кашель, поднялась высокая температура. Уточняется, что сначала все тесты на инфекцию были отрицательными, поэтому Дмитрий Киселев продолжал работу.
Однако после того, как тест на коронавирус оказался положительным, а состояние ухудшилось, телеведущему пришлось отправиться в больницу. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. На данный момент степень поражения легких составляет около 25-50% процентов.
«Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная – это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный», — рассказал сам Киселев в беседе с представителями издания «Радио Спутник»
Фото: Global Look press