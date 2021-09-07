Дмитрия Киселева увезли в больницу с коронавирусом и поражением легких

Телеведущий Дмитрий Киселев госпитализирован с коронавирусом в одну из столичных клиник. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, журналист и ведущий ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» находится в состоянии средней степени тяжести, с ним работают врачи, однако причин для беспокойства, по его собственным словам, нет.

Заболевание началось традиционным образом — у телеведущего начался сухой кашель, поднялась высокая температура. Уточняется, что сначала все тесты на инфекцию были отрицательными, поэтому Дмитрий Киселев продолжал работу.