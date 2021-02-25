Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава расстались «из-за усталости на общих съемках»

Несмотря на то, что Хрусталев никогда не считал себя красавцем, он умело покорял женские сердца. При этом он расстался с актрисой Екатериной Варнавой.

Как неоднократно подчеркивали артисты, «искра» между ними проскочила в 2012 году, когда со съемок в Дубае в аэропорту артистку встретил смущенный коллега с букетом роз. Через полгода пара начала жить вместе. Спустя несколько месяцев атмосфера в доме резко переменилась. Романтика сменилась усталостью, начались скандалы. Как пишет «Стархит», коллеги считали, что виной всему стала усталость пары на общих съемках.