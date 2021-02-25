Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава расстались «из-за усталости на общих съемках»
Фото: instagram.com/dmitry_khrustalev
Несмотря на то, что Хрусталев никогда не считал себя красавцем, он умело покорял женские сердца. При этом он расстался с актрисой Екатериной Варнавой.
Как неоднократно подчеркивали артисты, «искра» между ними проскочила в 2012 году, когда со съемок в Дубае в аэропорту артистку встретил смущенный коллега с букетом роз. Через полгода пара начала жить вместе. Спустя несколько месяцев атмосфера в доме резко переменилась. Романтика сменилась усталостью, начались скандалы. Как пишет «Стархит», коллеги считали, что виной всему стала усталость пары на общих съемках.
«За год с небольшим, который мы провели вместе, зарядили друг друга таким позитивом, что его хватит еще очень надолго. Мы вложили друг в друга самые положительные эмоции, которые только у нас были. И все. Высосали друг друга», - описывала Варнава расставание, добавив, что тяжело было обоим.
Общаться звезды после разрыва не перестали. Они много раз рассказывали в интервью веселые истории, накопленные во время отношений. С тех пор оба смогли наладить личную жизнь: Варнава на данный момент живет с режиссером Александром Молочниковым, а Хрусталев - с певицей Марией Гончарук.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: Instagram/@dmitry_khrustalev
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!