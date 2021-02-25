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Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава расстались «из-за усталости на общих съемках»

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Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава

Фото: instagram.com/dmitry_khrustalev

Российский актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев в феврале отпраздновал свое 42-летие.

Несмотря на то, что Хрусталев никогда не считал себя красавцем, он умело покорял женские сердца. При этом он расстался с актрисой Екатериной Варнавой.

Как неоднократно подчеркивали артисты, «искра» между ними проскочила в 2012 году, когда со съемок в Дубае в аэропорту артистку встретил смущенный коллега с букетом роз. Через полгода пара начала жить вместе. Спустя несколько месяцев атмосфера в доме резко переменилась. Романтика сменилась усталостью, начались скандалы. Как пишет «Стархит», коллеги считали, что виной всему стала усталость пары на общих съемках.

«За год с небольшим, который мы провели вместе, зарядили друг друга таким позитивом, что его хватит еще очень надолго. Мы вложили друг в друга самые положительные эмоции, которые только у нас были. И все. Высосали друг друга», - описывала Варнава расставание, добавив, что тяжело было обоим.

Общаться звезды после разрыва не перестали. Они много раз рассказывали в интервью веселые истории, накопленные во время отношений. С тех пор оба смогли наладить личную жизнь: Варнава на данный момент живет с режиссером Александром Молочниковым, а Хрусталев - с певицей Марией Гончарук.

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Фото: Instagram/@dmitry_khrustalev

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