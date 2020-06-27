Дмитрий Харатьян жалеет, что не стал примером для Михаила Ефремова

В разговоре с «Комсомольской правдой» Дмитрий отметил, что надеется, что у Ефремова произойдет переоценка ценностей: «Это крест, который он будет нести всю жизнь. Все-таки это ситуация, которая повлекла смерть другого человека. Конечно, это неумышленно. Но его просто заживо хоронили. <…> Еще суда не было, а его уже казнили. Общество уже вынесло свой вердикт. <…> И он сам себя уже казнил и, понятно, что и перед богом, и перед людьми, и перед собой, и перед семьей, и перед товарищами он покаялся».

Напомним, 8 июня в центре Москвы, на Садовом кольце в районе Смоленской площади Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовичком Lada, развозившим продукты. В результате столкновения водитель грузовичка Сергей Захаров получил несовместимые с жизнью травмы и спустя несколько часов скончался в больнице. Виновнику ДТП предъявлено обвинение по части 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека»). До 9 августа артист пробудет под домашним арестом.