Дмитрий Харатьян жалеет, что не стал примером для Михаила Ефремова
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
ДТП с участием Михаила Ефремова до сих пор остается одной из самых резонансных тем этого июня. Своим мнением по этому поводу поделился народный артист России Дмитрий Харатьян. Актер, сумевший побороть многолетнюю алкогольную зависимость, жалеет, что не смог стать примером для коллеги: «Он честный, он порядочный, он добрый очень человек. Он замечательный семьянин, он любящий и заботливый отец и муж. Он выдающийся артист. И при этом очень зависимый человек от той болезни, которую я, кстати, прошел. Я почему еще, может быть, имею какое-то право высказываться, потому что у меня была эта большая беда. У меня было очень много неприятностей, связанных с алкоголем. Я был очень сильно зависимый от алкоголя человек. Мне не стыдно это говорить, потому что это может стать примером для кого-то. В том числе, для Миши, для которого я не стал примером, к сожалению. Хотя он много раз говорил, что, если с кого-то и брать пример, то вот с Харатьяна».
В разговоре с «Комсомольской правдой» Дмитрий отметил, что надеется, что у Ефремова произойдет переоценка ценностей: «Это крест, который он будет нести всю жизнь. Все-таки это ситуация, которая повлекла смерть другого человека. Конечно, это неумышленно. Но его просто заживо хоронили. <…> Еще суда не было, а его уже казнили. Общество уже вынесло свой вердикт. <…> И он сам себя уже казнил и, понятно, что и перед богом, и перед людьми, и перед собой, и перед семьей, и перед товарищами он покаялся».
Напомним, 8 июня в центре Москвы, на Садовом кольце в районе Смоленской площади Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовичком Lada, развозившим продукты. В результате столкновения водитель грузовичка Сергей Захаров получил несовместимые с жизнью травмы и спустя несколько часов скончался в больнице. Виновнику ДТП предъявлено обвинение по части 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека»). До 9 августа артист пробудет под домашним арестом.
Фото: Globallookpress
Видео: Пятый канал
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