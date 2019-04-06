logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Дмитрий Харатьян рассказал об алкогольной зависимости

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Дмитрий Харатьян

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Пристрастие к спиртным напиткам чуть не погубило популярного актера.

59-летний актер Дмитрий Харатьян прославился после съемок в фильме «Розыгрыш», в котором сыграл девятиклассника-музыканта Игоря Грушко. С каждым новым фильмом популярность Дмитрия все больше росла, а также увеличивалось количество банкетов, на которых гости хотели видеть звезду. В недавнем разговоре с Кирой Прошутинской для ток-шоу «Он и она» Дмитрий Вадимович рассказал об обратной стороне своей славы, которая едва не стоила ему жизни. Актер признался, что многократно попадал в ДТП, причем практически каждый раз находясь в состоянии алкогольного опьянения.

На сегодняшний день Харатьян может похвастаться тем, что не употребляет спиртные напитки уже более пятнадцати лет: «Я бросил пить. И уже 15 лет не пью. Все закономерно,  все не случайно. Это были звонки. Все эти звоночки, кроме первого раза. Тогда были с Мариной, супругой. Это была первая машина, не было никакого опыта. Я в течение полутора суток перегонял машину из Евпатории. Но за километр от дома мы перевернулись из-за моей невнимательности и неопытности как водителя. А остальные все разы я был в алкогольном опьянении».

Дмитрий Харатьян

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Более того, пристрастие к спиртным напитком спровоцировало развитие у актера депрессии: «Я не хотел просыпаться. Понимал, что утро, опять закрывался одеялом и говорил: «Я не хочу, не хочу в эту жизнь...» Ничего вообще не хотелось, кроме того, чтобы закрыться и как бы уснуть. Но это не смерть. Это полное отрешение от внешнего мира».

Борьба с пагубным пристрастием выдалась непростой. Как признается Харатьян, поддержка второй супруги, Марины Майко, и обращение к вере помогли избавиться ему от зависимости. В разговоре с Кирой Прошутинской актер отметил, что многие из его коллег не смогли справиться с подобной привычкой: «Мне просто повезло. Серьезно. Я мало людей видел, которые доходили до такого края. Большинства из них просто уже нет. Нет Андрея Краско, который просто себе сказал: «А я буду все равно. Я буду, мне нравится. Вот какой мой срок будет, так и будет. Придет срок, значит, все». И он достаточно рано и ушел. Но он честно говорил: «Я — пьющий алкоголик»».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Anatoly Lomokhov, Sergey Kovalev, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress

Видео: YouTube

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»
Постройневшую Анфису Чехову раскритиковали за «неестественные пропорции»
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?
«Вкусная и сочная»: Виктория Дайнеко не скрывает пышные бедра с помощью фильтров или фотошопа