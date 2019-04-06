Дмитрий Харатьян рассказал об алкогольной зависимости

59-летний актер Дмитрий Харатьян прославился после съемок в фильме «Розыгрыш», в котором сыграл девятиклассника-музыканта Игоря Грушко. С каждым новым фильмом популярность Дмитрия все больше росла, а также увеличивалось количество банкетов, на которых гости хотели видеть звезду. В недавнем разговоре с Кирой Прошутинской для ток-шоу «Он и она» Дмитрий Вадимович рассказал об обратной стороне своей славы, которая едва не стоила ему жизни. Актер признался, что многократно попадал в ДТП, причем практически каждый раз находясь в состоянии алкогольного опьянения.
На сегодняшний день Харатьян может похвастаться тем, что не употребляет спиртные напитки уже более пятнадцати лет: «Я бросил пить. И уже 15 лет не пью. Все закономерно, все не случайно. Это были звонки. Все эти звоночки, кроме первого раза. Тогда были с Мариной, супругой. Это была первая машина, не было никакого опыта. Я в течение полутора суток перегонял машину из Евпатории. Но за километр от дома мы перевернулись из-за моей невнимательности и неопытности как водителя. А остальные все разы я был в алкогольном опьянении».
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Более того, пристрастие к спиртным напитком спровоцировало развитие у актера депрессии: «Я не хотел просыпаться. Понимал, что утро, опять закрывался одеялом и говорил: «Я не хочу, не хочу в эту жизнь...» Ничего вообще не хотелось, кроме того, чтобы закрыться и как бы уснуть. Но это не смерть. Это полное отрешение от внешнего мира».
Борьба с пагубным пристрастием выдалась непростой. Как признается Харатьян, поддержка второй супруги, Марины Майко, и обращение к вере помогли избавиться ему от зависимости. В разговоре с Кирой Прошутинской актер отметил, что многие из его коллег не смогли справиться с подобной привычкой: «Мне просто повезло. Серьезно. Я мало людей видел, которые доходили до такого края. Большинства из них просто уже нет. Нет Андрея Краско, который просто себе сказал: «А я буду все равно. Я буду, мне нравится. Вот какой мой срок будет, так и будет. Придет срок, значит, все». И он достаточно рано и ушел. Но он честно говорил: «Я — пьющий алкоголик»».
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Anatoly Lomokhov, Sergey Kovalev, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
Видео: YouTube