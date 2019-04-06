Дмитрий Харатьян рассказал об алкогольной зависимости

59-летний актер Дмитрий Харатьян прославился после съемок в фильме «Розыгрыш», в котором сыграл девятиклассника-музыканта Игоря Грушко. С каждым новым фильмом популярность Дмитрия все больше росла, а также увеличивалось количество банкетов, на которых гости хотели видеть звезду. В недавнем разговоре с Кирой Прошутинской для ток-шоу «Он и она» Дмитрий Вадимович рассказал об обратной стороне своей славы, которая едва не стоила ему жизни. Актер признался, что многократно попадал в ДТП, причем практически каждый раз находясь в состоянии алкогольного опьянения.

На сегодняшний день Харатьян может похвастаться тем, что не употребляет спиртные напитки уже более пятнадцати лет: «Я бросил пить. И уже 15 лет не пью. Все закономерно, все не случайно. Это были звонки. Все эти звоночки, кроме первого раза. Тогда были с Мариной, супругой. Это была первая машина, не было никакого опыта. Я в течение полутора суток перегонял машину из Евпатории. Но за километр от дома мы перевернулись из-за моей невнимательности и неопытности как водителя. А остальные все разы я был в алкогольном опьянении».