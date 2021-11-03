Исхаков категорично опроверг свою причастность к паническим атакам Гагариной: «Я не агрессор»

С момента развода 34-летней певицы Полины Гагариной и 43-летнего фотографа Дмитрия Исхакова прошло уже около года, однако разговоры вокруг экс-супругов не затихают до сих пор. На данный момент между бывшими возлюбленными происходит судебное разбирательство в отношении взаимной опеки над их общей дочери Мией и Андреем, сыном от первого брака Гагариной с Петром Кисловым, а также деления совместно нажитого в браке имущества.

И Полина, и Исхаков не особо стараются держать в тайне их разбирательства. Певица и фотограф периодически высказываются на публике, выкладывают свои мысли в социальных сетях, а также не прочь пообщаться с журналистами. Так, например, Полина Гагарина в одной из своих сториз в Instagram поделилась с подписчиками тем, что буквально недавно избавилась от панических атак, которыми она страдала на протяжении четырех лет.

В интервью программе «Светская хроника» Дмитрий Исхаков ответил на вопросы о ментальном здоровье певицы. Фотограф сообщил, что не имеет никакого отношения к появлению у Гагариной панических атак. Исхаков уверяет, что никакого давления на протяжении их совместной жизни на артистку не производил. «Я очень нудный, спокойный человек. Я покладистый на самом деле, потому что я в принципе от природы не агрессор», — заверяет фотограф в интервью.

С недоверием к проблемам со здоровьем Гагариной отнесся и советский репортер Феликс Грозданов. «Я думаю, что никаких атак и не было. У них была приличная семья, у них все было нормально. Это игра, чтобы показать, что он плохой муж, плохой отец», — убежден он.