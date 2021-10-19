Дмитрий Исхаков пожаловался на травлю и угрозы в свой адрес

Фотограф рассказал, что острее всего эта проблема стоит в Сети.

«Всегда же особенно приятно унизить сильного, а тебе за этого ничего не будет, почти анонимно. Это дает такое удовлетворение и компенсацию. И чувствуешь, что ты-то лучше. В своем праведном гневе. Ты молодец. Ты гораздо лучше, чем все эти. Я уверен, что среди нас нет святых. У каждого свои скелеты, боли и страхи. Почему бы не быть чуть более милосердными к себе подобным? Мне и вам очень хорошо известно, что словом можно очень сильно ранить, травмировать, а иногда даже убить», — отметил он.

Дмитрий добавил, что ему в личные сообщения, как и многим другим публичным людям, поступают серьезные угрозы.

«Я регулярно получаю чудовищные угрозы в личку. Это я. Страшно представить, что там творится в личных сообщениях известных людей!».