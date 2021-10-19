Дмитрий Исхаков пожаловался на травлю и угрозы в свой адрес
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @isxakov
Дмитрий Исхаков призвал людей относиться добрее друг к другу и рассказал о травле и угрозах, с которыми ему пришлось столкнуться.
«Я с травлей сталкивался всю жизнь. Начиная с первых классов школы. Иногда я сам был объектом за то, что был пухлым. Иногда травили моих одноклассников (заик, с косоглазием, странненьких, пухлых, слабых). Думаю, многие из вас это видели. И вот всегда есть те, кто травит, и их большинство, и те, кто с обостренным чувством справедливости, встают на защиту, они всегда в меньшинстве. Удивительно, но этот паттерн проявляется в раннем детстве и дальше только укрепляется», — отметил он.
Фотограф рассказал, что острее всего эта проблема стоит в Сети.
«Всегда же особенно приятно унизить сильного, а тебе за этого ничего не будет, почти анонимно. Это дает такое удовлетворение и компенсацию. И чувствуешь, что ты-то лучше. В своем праведном гневе. Ты молодец. Ты гораздо лучше, чем все эти. Я уверен, что среди нас нет святых. У каждого свои скелеты, боли и страхи. Почему бы не быть чуть более милосердными к себе подобным? Мне и вам очень хорошо известно, что словом можно очень сильно ранить, травмировать, а иногда даже убить», — отметил он.
Дмитрий добавил, что ему в личные сообщения, как и многим другим публичным людям, поступают серьезные угрозы.
«Я регулярно получаю чудовищные угрозы в личку. Это я. Страшно представить, что там творится в личных сообщениях известных людей!».
Фото: Instagram