Дмитрий Исхаков поделился секретами воспитания детей: «Я не отходил от дочери»
Дмитрий Исхаков рассказал подписчикам в своем блоге о своих основных принципах в воспитании детей – в частности, дочери Мии, которая появилась в браке с Полиной Гагариной.
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Фото: @isxakov
Он отметил, что появление на свет дочери навсегда изменило его жизнь, сделала совсем другим человеком, внимательным и очень чутким.
«Я часто не спал ночами, смотрел, как она дышит. Каждую ночь и утро я нес вахту и не отходил от дочери. До сих пор, когда она заболевает, я не нахожу себе места. Понимаю, что все это не слишком здорово, но я таков. По мере сил стараюсь не давать эмоциям и страхам захлестывать и выходить через край», – рассказывает он подписчикам.
Он признался, что в детстве его мучил страх, что родители не вернутся, когда они куда-то уходили. Позже эта же проблема передалась и его дочери Мии.
«Мия иногда говорит: «Пап, а вдруг мама не вернется». Я холодею, объясняю, что, конечно, вернется. Говорю, что мама ее безумно любит. Бояться нормально, но сейчас ей опасаться нечего. Я понимаю, что уберечь ребенка от каких-то душевных травм полностью невозможно. Именно поэтому важно говорить с ребенком. Мне кажется, задача родителя состоит в том, чтобы обеспечить для ребенка чувство надежности, защищенности, любви», – говорит он.
Сейчас он старается проводить побольше времени как с дочерью Мией, так и с Андреем, сыном Полины, с которым он очень сблизился во время брака.
Певица не ограничивает бывшего супруга в общении с детьми, считая, что это очень важно для их развития.
Фото: Instagram Дмитрия Исхакова
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