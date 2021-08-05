Дмитрий Исхаков поделился секретами воспитания детей: «Я не отходил от дочери»

Он признался, что в детстве его мучил страх, что родители не вернутся, когда они куда-то уходили. Позже эта же проблема передалась и его дочери Мии.

«Мия иногда говорит: «Пап, а вдруг мама не вернется». Я холодею, объясняю, что, конечно, вернется. Говорю, что мама ее безумно любит. Бояться нормально, но сейчас ей опасаться нечего. Я понимаю, что уберечь ребенка от каких-то душевных травм полностью невозможно. Именно поэтому важно говорить с ребенком. Мне кажется, задача родителя состоит в том, чтобы обеспечить для ребенка чувство надежности, защищенности, любви», – говорит он.

Сейчас он старается проводить побольше времени как с дочерью Мией, так и с Андреем, сыном Полины, с которым он очень сблизился во время брака.

Певица не ограничивает бывшего супруга в общении с детьми, считая, что это очень важно для их развития.